

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

Уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.



◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики.

Уничтожено свыше 20-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.



◽️ На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.



◽️На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции.

За сутки уничтожено более 30-ти боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-20.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка Донецкой Народной Республики, а также 67-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95-ти районах.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Так же за сутки уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ковалевка, Кременная, Наугольное, Нововодяное, Площанка, Нежурино, Змиевка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, а также Новоказанковатое Запорожской области и Благодатное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета «HARM» в районах населенных пунктов Васильевка и Грозовое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 375 самолетов, 203 вертолета, 2922 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7589 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3883 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8128 единиц специальной военной автомобильной техники.

