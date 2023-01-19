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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (19.01.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Ивановка Харьковской области. Уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки «Caesar», артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две САУ «Акация». Кроме того, в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 67-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах.

◽️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка и Кременная Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 374 самолета, 200 вертолетов, 2903 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7569 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8113 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/23569
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