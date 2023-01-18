Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (18.01.2023 г.)

31 1


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

◽️ Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

◽️ Кроме того, в районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня «HIMARS» и «Град».

На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 373 самолета, 200 вертолетов, 2898 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7563 танка и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3855 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8101 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/23542
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.10.2022 г.)
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27959 23609
    марина 48 мин. назад

      Победа обозначилась робко :
      “Первые отделения Сбербанка в Крыму будут открыты в первом полугодии, а банкоматы на территории полуострова установлены уже сейчас, сообщила пресс-служба Сбербанка.

      М-да, Геша Греф долго упирался рогами и копытами в асфальт, только бы не заходить в Крым, всё опасался санкций и личных траблов, брыкался и отнекивался, а в итоге получил и санкции, и траблы, и репутацию ******* и таки был вынужден открыть отделения зеленого деньгонасоса на благословенной русской земле.

      Первая точка сопротивления сломана, следующие на очереди ЦБ и Минфин Эльвира и Антуан, два главных хтонических злодея нашей эпохи. Свалить их будет куда сложнее, но придется, иначе СВО надо будет сворачивать, ибо воевать будет тупо не на что.

      В общем, либо Темнейший возьмет под контроль и нагнет весь финансовый кагал, либо кагал продаст нас всех вместе с Темнейшим. Ставлю на террана. Ведь зачем нам нужны будут деньги, если не будет страны где они ходят ?
      Но нагнули пока не сильно ,раз он заказал и выписал себе Даню Милохина на корпоратив ,несмотря на узаконенные традиционные ценности..

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru