Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (18.01.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.
◽️ Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.
На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».
◽️ Кроме того, в районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня «HIMARS» и «Град».
На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 373 самолета, 200 вертолетов, 2898 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7563 танка и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3855 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8101 единица специальной военной автомобильной техники.
Победа обозначилась робко :
“Первые отделения Сбербанка в Крыму будут открыты в первом полугодии, а банкоматы на территории полуострова установлены уже сейчас, сообщила пресс-служба Сбербанка.
М-да, Геша Греф долго упирался рогами и копытами в асфальт, только бы не заходить в Крым, всё опасался санкций и личных траблов, брыкался и отнекивался, а в итоге получил и санкции, и траблы, и репутацию ******* и таки был вынужден открыть отделения зеленого деньгонасоса на благословенной русской земле.
Первая точка сопротивления сломана, следующие на очереди ЦБ и Минфин Эльвира и Антуан, два главных хтонических злодея нашей эпохи. Свалить их будет куда сложнее, но придется, иначе СВО надо будет сворачивать, ибо воевать будет тупо не на что.
В общем, либо Темнейший возьмет под контроль и нагнет весь финансовый кагал, либо кагал продаст нас всех вместе с Темнейшим. Ставлю на террана. Ведь зачем нам нужны будут деньги, если не будет страны где они ходят ?
Но нагнули пока не сильно ,раз он заказал и выписал себе Даню Милохина на корпоратив ,несмотря на узаконенные традиционные ценности..