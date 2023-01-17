Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (17.01.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.
◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка национальной гвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожено свыше 70-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
◽️ На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия. За сутки уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
◽️ На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики.
◽️ Также, севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
✈️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98-ми районах.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица «Краб» польского производства в районе населенного пункта Песчанное Харьковской области; самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США и боевая машина РСЗО «Град» в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области; гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики; две гаубицы «Гиацинт-Б» в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка Донецкой Народной Республики; две самоходные гаубицы «Акация» в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Преображенка Запорожской области; а также пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка, Новокаиры Херсонской области, Софиевка Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области.
Кроме того, уничтожены четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в районах населенных пунктов Мыловое и Дудчаны Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики,
и одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта Сеньково Харьковской области.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Никольское и Петровское Донецкой Народной Республики. Перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново Луганской Народной Республики, города Донецк и Харцызск Донецкой Народной Республики.
В районе населенного пункта Раденск Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета «HARM» производства США. В районе города Бердянск Запорожской области сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.
В СМИ появляются сообщения, что всеобщая мобилизация началась и в Киеве. В городе расклеиваются объявления в которых всем военнообязанным (ВСЕМ!!!), которые не получили повестки, предписывается до 31 января 2023 года ПРИБЫТЬ В ВОЕНКОМАТЫ (у укров это теперь называется “центры комплектования и социальной поддержки”) без всяких повесток.В противном случае – штраф до 3 тыс. гривен или тюрьма.Появление подобных объяв свидетельствует о том, что:- формирование трех новых корпусов началось и идет оно со скрипом- у укров большие потери и нужно восполнять текущий некомплект.
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Сегодня (вчера) военкоматы во Львове перекрыли почти все въезды и выезды в город.Большинство мобилизованных жителей Львовской области после получения повесток отправляют в состав 24-й механизированной бригады, 80-й десантной бригады, 103-й бригады ТрО и 125-й бригады ТрО. Эти бригады находятся под Бахмутом и под Сватово и, судя по усиленной работе львовских военкоматов, нуждаются в срочном восполнении потерь. Родственники ВСУшников из 17 бригады (г.Кривой Рог) собираются организовать митинг около воинской части.Как указано в описании мероприятия, командование скрывает массовые потери, которые бригада понесла за последний месяц на бахмутском направлении. Ликвидированные в районе поселка Красная Гора ВСУшники из этой бригады сейчас числятся в списках пропавших без вести. Кроме того, родственники не могут забрать тела захисиников, извещения о гибели которых получили несколько недель назад.
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Дефицит войск. Объявленное формирование 3х армейских корпусов является вершиной айсберга. Растраченные в ходе летних, осенних и зимних б/д на разных участках фронта людские и технические ресурсы привели к закономерному результату. По оценкам для стабилизации обстановки, сложившейся после падения Соледара на донецком направлении украм необходимо 5-6 полнокровных, укомплектованных всем от и до бригад. Немедленно! Для стабилизации обстановки по всей линии фронта, ибо полыхает везде, еще столько же.Подобное ни в какие планы командования всук не входило (американские, английские – один хрен). Для удержания своего положения были задействованы резервы, которые в артемовской / соледарской мясорубке участвовать не должны были. Были сняты части с южных фронтов, были задействованы части теробороны и пограничникиФормируемые корпуса предназначены были для перехвата стратегической инициативы и осуществления крупных наступательных операций. Если брать по численности, то количественный состав пехотных и механизированных бригад у всук примерно, грубо – по 5 тысяч человек. Таким образом, необходимо не 75 тысяч наловить, а 125.
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Масштабные изменения в Российской армии осуществят в период с 2023 по 2026 год, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России.
По словам главы военного ведомства, масштабные изменения состава ВС РФ, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.
Министр напомнил о решении президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих.
Также он заявил о необходимости составить комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Все мероприятия должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны.
По словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность государства возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС. В частности, он заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых регионов России.
Кроме того, Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, а также три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ.
Министр потребовал переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.
Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, добавил Шойгу.