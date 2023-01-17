

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка национальной гвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожено свыше 70-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.



◽️ На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия. За сутки уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.



◽️ На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики.

◽️ Также, севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.



✈️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98-ми районах.



В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица «Краб» польского производства в районе населенного пункта Песчанное Харьковской области; самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США и боевая машина РСЗО «Град» в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области; гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики; две гаубицы «Гиацинт-Б» в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка Донецкой Народной Республики; две самоходные гаубицы «Акация» в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Преображенка Запорожской области; а также пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка, Новокаиры Херсонской области, Софиевка Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области.

Кроме того, уничтожены четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в районах населенных пунктов Мыловое и Дудчаны Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики,

и одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта Сеньково Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Никольское и Петровское Донецкой Народной Республики. Перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново Луганской Народной Республики, города Донецк и Харцызск Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Раденск Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета «HARM» производства США. В районе города Бердянск Запорожской области сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.

