

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении артиллерийские подразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны Донецкой народной республики уничтожили свыше 75-ти украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.



◽️ На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей.



◽️ На Южно-Донецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101-м районе.



В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены:

▪️ украинская боевая машина РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики;

▪️ гаубица Д-30 в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики;

▪️ гаубица 2А65 «Мста-Б» и самоходная гаубица 2С3 «Акация» в районах населенных пунктов Зализничное и Орехово Запорожской области;

▪️ самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе населенного пункта Инженерное Херсонской области.

◽️ Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской народной республики и AN/ТPQ-50 в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовское и Софиевка Луганской народной республики.

Также перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Суровцевка Луганской народной республики, Федоровка Донецкой народной республики и Васильевка Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7537 танков и других боевых бронированных машин, 983 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3841 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8066 единиц специальной военной автомобильной техники.