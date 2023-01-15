

14 января 2023 г. нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.



◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений Воздушно-десантных войск отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.



На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.



На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50-ти военнослужащих, три пикапа и автомобиль.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня.

◽️ Также за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123-х районах. В районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».



В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Шляховое Херсонской области; гаубица Д-20 в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики; самоходная гаубица 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Уманское Донецкой Народной Республики; две гаубицы «Мста-Б» в районах населенных пунктов Георгиевка и Скудное Донецкой Народной Республики; две самоходные гаубицы «Гвоздика» в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Шевченко Донецкой Народной Республики; гаубица Д-30 в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники.