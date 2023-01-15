Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (15.01.2023 г.)
14 января 2023 г. нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений Воздушно-десантных войск отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50-ти военнослужащих, три пикапа и автомобиль.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня.
◽️ Также за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123-х районах. В районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Шляховое Херсонской области; гаубица Д-20 в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики; самоходная гаубица 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Уманское Донецкой Народной Республики; две гаубицы «Мста-Б» в районах населенных пунктов Георгиевка и Скудное Донецкой Народной Республики; две самоходные гаубицы «Гвоздика» в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Шевченко Донецкой Народной Республики; гаубица Д-30 в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ну шо ,главный их желаемый обьект продажный и кормивший бы всю гейропку -ФСЁ..Удар ВС РФ по Бурштынской ТЭС
В ходе сегодняшнего массированного удара ВС РФ поразили несколько объектов энергетической инфраструктуры. Через некоторое время в Сети появилось фото последствий одного из прилетов.
По характерным П-образным опорам и их расположению наша команда определила, что в кадре — Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области.
Судя по снимку, ракеты поразили турбинный зал станции. Как минимум три из 12 генераторов станции уничтожены, а повреждения самого здания и технических трубо- и паропроводов затрудняют эксплуатацию остальных.
Координаты: 49.2106960, 24.6661010
Но стадо Гросси не оставляет надежд ,что золотое дно украины будет для них сохранено :
“МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего визита на Украину на следующей неделе планирует разместить международных инспекторов на всех атомных электростанциях страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и правительственные источники в Киеве.
По словам источников, Гросси планирует разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях. Инспекторы также отправятся на Чернобыльскую АЭС, которая был остановлена и законсервирована после аварии 1986 года. На Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, представители международного агентства постоянно присутствуют уже несколько месяцев…Мечтатели ??или Договорняк Сеогеев???
В украинских войсках рассматривается вопрос отступления из Артёмовска,
ВСУ несут там большие потери:; https://m.novorosinform.org/vsu-rassmatrivayut-vozmozhnost-otstupleniya-iz-artemovska–wp-111708.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FWP_vukrainskikh_vojskakh_rassmatrivayut_vozmozhnost_otstupleniya_izArtemovska–47664fdc7660c9b64f1b9c87d92d40a8