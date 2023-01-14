Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (14.01.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
◽️ Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой Народной Республики.
◽️ Также, в районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) поражены два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Горняк Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.
В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены:
• артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области;
• три гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Щербаковка Харьковской области, а также Орловка и Дылеевка Донецкой Народной Республики;
• две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Васильевка Донецкой Народной Республики;
• гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районах населенных пунктов Новодмитровка Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области.
В районах населенных пунктов Кировск Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман Луганской Народной Республики и Павловка Донецкой Народной Республики.
◽️ Кроме того, перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районе города Бердянск Запорожской области и населенного пункта Новый Свет Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8040 единиц специальной военной автомобильной техники.
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“Академик Сергей Глазьев заявил, что затягивание военной операции на Украине вписывается в стратегию США и изматывает русский народ, а также приближает катастрофу «русского мира».
Об этом он заявил в интервью изданию «Бизнес-Online». «Затягивание СВО полностью вписывается в стратегию Вашингтона и Лондона, которые усиливаются с каждым днем войны за счет ЕС», – отметил Глазьев.
Он отметил, что конфликт перешел к «окопной войне» и уже напоминает “Верденскую мясорубку, унесшую в Первой мировой войне жизни по миллиону французов и немцев». По его словам, все это чревато «катастрофой для Русского мира».
«Когда высокопоставленные генералы Минобороны отчитываются по телевидению суточными результатами боевых действий количеством убитых украинцев, миллионы российских граждан, имеющих родственников на Украине, хватаются за сердце», – сказал Глазьев.
https://kapital-rus.ru/news/39…