

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

◽️ Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.



На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.



На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

◽️ Также, в районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) поражены два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Горняк Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.



В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены:

• артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области;

• три гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Щербаковка Харьковской области, а также Орловка и Дылеевка Донецкой Народной Республики;

• две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Васильевка Донецкой Народной Республики;

• гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районах населенных пунктов Новодмитровка Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области.

В районах населенных пунктов Кировск Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман Луганской Народной Республики и Павловка Донецкой Народной Республики.



◽️ Кроме того, перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районе города Бердянск Запорожской области и населенного пункта Новый Свет Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8040 единиц специальной военной автомобильной техники.

