

❗️ Вечером 12-го января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении.

◽️ Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нём подразделения ВСУ.

◽️ Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны.

✈️ Истребительной авиацией ВКС России в ходе действий по освобождению города были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.

Коме того, боевыми расчетами средств ПВО группировки российских войск в районе Соледара сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.

◽️ В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.

◽️ Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА.

Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более семисот украинских военнослужащих и свыше трёхсот единиц вооружения ВСУ.



Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа.



◽️ На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения противника подразделениями морской пехоты Балтийского флота в районе населенных пунктов Полтавка и Успеновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105-ти районах.



В районе города Запорожье и в районе населенного пункта Ясногорка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Новоивановка и Орехов Запорожской области,



В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» и две пусковые установки РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Красный Лиман и Северск Донецкой Народной Республики; самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и три самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районах населенных пунктов Гуляй Поле и города Орехов Запорожской области. Также уничтожены три украинские гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Выемка и Дылеевка Донецкой Народной Республики.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка, Никольское Донецкой Народной Республики и Змиевка Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники.