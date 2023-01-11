Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (11.01.2023 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.
◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики.
◽️ Кроме того, в районах населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
◽️ На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное Донецкой народной республики.
◽️ Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.
В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
◽️ На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113-ти районах.
В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены:
▪️ украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Котовка Харьковской области;
▪️ артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой народной республики;
▪️ две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в районе населенного пункта Райгородок Донецкой народной республики, буксируемая гаубица Д-20 в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики;
▪️ две гаубицы Д-30 в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Победа Донецкой Народной Республики, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики.
◽️ Кроме того, в районе города Артемовск и города Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики.
Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой народной республики и Картамышево Луганской народной республики. В районе населенного пункта Брянка Луганской народной республики сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.
Война -вот это…
“советник президента РФ Сергей Глазьев, комментируя готовящиеся поправки ВОЗ к международным медико-санитарным правилам на заседании 9-13 января.
Поправки направлены на то, чтобы изменить характер ВОЗ, превратив ее из консультативной организации в руководящий орган, чьи решения будут иметь обязательную юридическую силу. Также ВОЗ может получить полномочия требовать наличие вакцинации, отслеживать контакты людей, карантин и лечение, вводить систему глобальных сертификатов здоровья, цензурировать информацию в интернете и др.
Глазьев отмечает, что ВОЗ “претендует на роль мировой санитарной службы для контроля над численностью человечества и регулирования социального поведения целых народов”.
Председатель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников профессор Александр Редько подчеркивает, что международные медико-санитарные правила являются действующим юридически обязывающим международным правом. 76-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения запланирована на конец мая. Они могут быть там приняты простым большинством голосов 194 государств-членов. И в случае их принятия страны-члены уже не должны их как-то ратифицировать. Поэтому нужно любым путем добиваться выхода России из ВОЗ.
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К выходу России из ВОЗ призывают многие российские политики. Напомним, СССР вышел из ВОЗ в 1949 году из-за несоответствия ее деятельности уставу и задачам этой организации. Позже Хрущев вернул страну в ВОЗ.
Интересно, что на днях секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что реальная власть на Западе “находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций”. В частности, в ЕС в бизнес-интересах одной из них проводилась ковид-вакцинация, а Еврокомиссия этому способствовала, создавая коррупционные схемы…