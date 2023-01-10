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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (10.01.2023 г.)

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Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих и три пикапа.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и города ОРЕХОВ Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105-ти районах.

◽️ В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики; четыре самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Шалыгино Сумской области; две установки реактивных систем залпового огня «Град» в населенных пунктахАртемовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также боевая машина РСЗО «Ураган» в городе Северск. Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 370 самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/23327
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 17936 16370
    Руса час назад

      Киев признает: для ВСУ везде сложно, но особенно тяжело в Артемовске:
      https://svpressa.ru/war21/article/358143/

    • 27783 23441
      марина 44 мин. назад

        Кто- то здесь из эзотериков и копателей На ЯП интересуется СВО..Тут назначение произошло ,когда то Руска с Кадыровым его свергли за отступление из Херсона ,Изюма..подвергли обструкции он ушел в отпуск.
        “Новым начальником штаба Сухопутных войск Вооружённых сил (ВС) РФ назначен с 9 января генерал-​полковник Александр Лапин. Об этом 10 января сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны России.

         

        При этом до конца октября 2022 года Лапин являлся командующим группировкой российских войск «Центр» в зоне спецоперации ВС РФ по денацификации на Украине.

        Отметим, в октябре 2022 года Лапин подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова после оставления российским войсками Красного Лимана, и эту критику также поддержал бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин…
        п.с. это понижение или повышение?? Некотрые считают самой лучшей компанией СВО -именно уход их херсона и изюма и весьма убедительны..

      • 10280 7780
        малыш 20 мин. назад

          Благодаря уходу из Красного Лимана наш выжил. Мы очень благодарны. Благодарны также за комменты Маринки в мой. А остальные двигают по карте Кадырова. Но таких немного которые в гольф играют.
          И никакая фся (по Русе) армия хохлов не погибла.
          https://cloud.mail.ru/public/5LhA/tUnv547FZ

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