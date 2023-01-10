Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (10.01.2023 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа.
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих и три пикапа.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и города ОРЕХОВ Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105-ти районах.
◽️ В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики; четыре самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Шалыгино Сумской области; две установки реактивных систем залпового огня «Град» в населенных пунктахАртемовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также боевая машина РСЗО «Ураган» в городе Северск. Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.
◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 370 самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.
Киев признает: для ВСУ везде сложно, но особенно тяжело в Артемовске:
https://svpressa.ru/war21/article/358143/
Кто- то здесь из эзотериков и копателей На ЯП интересуется СВО..Тут назначение произошло ,когда то Руска с Кадыровым его свергли за отступление из Херсона ,Изюма..подвергли обструкции он ушел в отпуск.
“Новым начальником штаба Сухопутных войск Вооружённых сил (ВС) РФ назначен с 9 января генерал-полковник Александр Лапин. Об этом 10 января сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны России.
При этом до конца октября 2022 года Лапин являлся командующим группировкой российских войск «Центр» в зоне спецоперации ВС РФ по денацификации на Украине.
Отметим, в октябре 2022 года Лапин подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова после оставления российским войсками Красного Лимана, и эту критику также поддержал бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин…
п.с. это понижение или повышение?? Некотрые считают самой лучшей компанией СВО -именно уход их херсона и изюма и весьма убедительны..
Благодаря уходу из Красного Лимана наш выжил. Мы очень благодарны. Благодарны также за комменты Маринки в мой. А остальные двигают по карте Кадырова. Но таких немного которые в гольф играют.
И никакая фся (по Русе) армия хохлов не погибла.
https://cloud.mail.ru/public/5LhA/tUnv547FZ