

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской народной республики, Серебрянка, Григоровка Донецкой народной республики и Лозовая Харьковской области. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.



На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.



На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики.

◽️ Кроме того, севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126-ти районах.

В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.



В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населенного пункта Ивановка Луганской народной республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.

В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30.



Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава, Луганской Народной Республики, а также Великий Выселок Харьковской области.

◽️ Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск Донецкой народной республики и Переможное Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7460 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3793 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7978 единиц специальной военной автомобильной техники.