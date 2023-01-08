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Их миллионы…

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Их миллионы…

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall ожидает рекордной прибыли в 2022 году, несмотря на то что рост продаж оказался ниже прогнозируемого. По итогам года операционная прибыль, вероятно, увеличится более чем на 20%, сообщил представитель Rheinmetall в пятницу. По его словам, объём продаж концерна в 2022 году вырос примерно на 13% — до €6,4 млрд, передаёт Handelsblatt.

Из-за ослабления автомобильной промышленности и отложенных вызовов в оружейном секторе органический рост, который также учитывает влияние курсов обмена валют и сделок по слиянию и поглощению, составил всего 10%. В начале года Rheinmetall прогнозировал, что этот показатель превысит 15%.

Rheinmetall более уверен в рентабельности продаж. Ожидалось, что этот показатель составит не менее 11,5%. В настоящий момент концерн рассчитывает, что рентабельность превысит 11%.
Rheinmetall намерен опубликовать окончательные данные за 2022 год и прогноз на следующий финансовый год 16 марта, пишет Handelsblatt.

https://russian.rt.com/inotv/2023-01-08/Handelsblatt-nemeckij-oboronnij-koncern-Rheinmetall – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8087110.html
Метки: Германия, промышленность
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