Британская Империя убила 165 миллионов индийцев за 40 лет
Британская Империя убила 165 миллионов индийцев за 40 лет
Британский колониализм убил 100 миллионов индийцев за 40 лет.
А за почти 200 лет колониализма Британская империя украла у Индии не менее 45 триллионов долларов, как подсчитал известный экономист.
В период с 1880 по 1920 год британская колониальная политика в Индии унесла больше жизней, чем все голодоморы в Советском Союзе, маоистском Китае и Северной Корее вместе взятые.
В последние годы наблюдается возрождение ностальгии по Британской империи. Такие известные книги, как «Империя: как Британия создала современный мир» Нила Фергюсона и «Последний империалист» Брюса Гиллея, утверждают, что британский колониализм принес процветание и развитие Индии и другим колониям. Два года назад опрос YouGov показал, что 32 процента жителей Великобритании активно гордятся колониальной историей страны.
Эта радужная картина колониализма резко противоречит историческим данным. Согласно исследованиям историка экономики Роберта Аллена, крайняя бедность в Индии выросла во время британского правления с 23 процентов в 1810 году до более чем 50 процентов в середине 20-го века. Реальная заработная плата снизилась во время британского колониального периода, достигнув своего апогея в 19 веке, а голод стал более частым и более смертоносным. Колониализм не принес пользы индийскому народу, а стал человеческой трагедией, аналогов которой не было в истории.
Эксперты сходятся во мнении, что период с 1880 по 1920 год — пик имперской власти Великобритании — был особенно разрушительным для Индии. Всеобъемлющие переписи населения, проведенные колониальным режимом начиная с 1880-х годов, показывают, что уровень смертности в этот период значительно вырос: с 37,2 смертей на 1000 человек в 1880-х годах до 44,2 в 1910-х годах. Средняя продолжительность жизни сократилась с 26,7 лет до 21,9 лет.
В недавней статье, опубликованной в журнале «Мировое развитие» (World Development), мы использовали данные переписи населения, чтобы оценить количество людей, погибших в результате британской имперской политики в течение этих четырех жестоких десятилетий. Надежные данные об уровне смертности в Индии существуют только с 1880-х годов. Если использовать этот период в качестве базового для «нормальной» смертности, то окажется, что в период с 1891 по 1920 год под эгидой британского колониализма умерло около 50 миллионов человек.
[На самом деле в вышеупомянутой статье "Капитализм и крайняя бедность" приводится другая цифра (далее цитата):
«Но эту оценку следует считать консервативной. Уровень смертности в Индии в 1880-х годах уже был очень высоким по международным стандартам. Если мы измерим избыточную смертность по сравнению со средней смертностью в Англии 16-го и 17-го веков, мы обнаружим 165 миллионов избыточных смертей в Индии между 1880 и 1920 годами (Приложение V). Эта цифра больше, чем общее число погибших в обеих мировых войнах, включая нацистский холокост». — Примечание переводчика, который так и не понял, почему Al Jazeera приводит другие цифры, ссылаясь на эту статью].
Пятьдесят миллионов смертей — ошеломляющая цифра и все же это консервативная оценка. Данные о реальной заработной плате показывают, что к 1880 году уровень жизни в колониальной Индии уже резко снизился по сравнению с их прежним уровнем. Аллен и другие ученые утверждают, что до колониализма уровень жизни в Индии мог быть «на одном уровне с развивающимися частями Западной Европы». Мы не знаем точно, каким был уровень смертности в Индии до колониализма, но если предположить, что он был таким же, как в Англии в XVI и XVII веках (27,18 смертей на 1000 человек), то получается, что в период с 1881 по 1920 год в Индии умерло 165 миллионов человек.
Хотя точное число смертей зависит от предположений, которые мы делаем в отношении исходной смертности, очевидно, что в период расцвета британского колониализма преждевременно умерло около 100 миллионов человек. Это один из крупнейших кризисов смертности, вызванных политикой, в истории человечества. Это больше, чем общее число смертей, произошедших во время всех голодов в Советском Союзе, маоистском Китае, Северной Корее, Камбодже Пол Пота и Эфиопии Менгисту.
Эта ошеломляющая цифра не включает ещё десятки миллионов индийцев, погибших в результате искусственно созданного голода, вызванного Британской империей. Во время печально известного голода в Бенгалии в 1943 году около 3 миллионов индийцев умерли от голода, в то время как британское правительство экспортировало продовольствие и запретило импорт зерна.
Академические исследования ученых показали, что голод в Бенгалии 1943 года не был результатом естественных причин; это был продукт политики премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Сам Черчилль был известным расистом, заявившим: «Я ненавижу индейцев. Это отвратительный народ с отвратительной религией». В начале 1930-х годов Черчилль также восхищался нацистским лидером Адольфом Гитлером и итальянским диктатором Бенито Муссолини, основателем фашизма.
Собственные научные сторонники Черчилля признавали, что он "выражал восхищение Муссолини" и «если бы ему пришлось выбирать между итальянским фашизмом и итальянским коммунизмом, Черчилль без колебаний выбрал бы первое». Индийский политик Шаши Тарур, занимавший пост заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций, подробно задокументировал преступления Британской империи, особенно при Черчилле. "У Черчилля столько же крови на руках, сколько и у Гитлера", — подчеркнул Тарур. Он указал на «решения, которые он [Черчилль] лично подписал во время голода в Бенгалии, когда 4,3 миллиона человек погибли из-за решений, которые он принимал или поддерживал».
Удостоенный наград индийский экономист Утса Патнаик подсчитала, что Британская империя высосала 45 триллионов долларов из Индийского субконтинента.
В интервью 2018 года индийскому новостному сайту Mint она объяснила:
«В период с 1765 по 1938 год отток составил 9,2 триллиона фунтов стерлингов (что равно 45 триллионам долларов США), если в качестве меры принять излишки экспортных поступлений Индии и усугубить их процентной ставкой 5%. Индийцам никогда не приписывали их собственные доходы в золоте и валюте. Вместо этого местным производителям „выплачивали“ рупии из бюджета, чего вы никогда не найдете ни в одной независимой стране. „Утечка“ варьировалась от 26 до 36% бюджета центрального правительства. Очевидно, это имело бы огромное значение, если бы огромные международные доходы Индии оставались внутри страны. Индия была бы гораздо более развитой, с гораздо лучшими показателями здоровья и социального обеспечения. В период с 1900 по 1946 год доход на душу населения практически не увеличился.
Поскольку Британия забирала все доходы, такой застой неудивителен. Простые люди умирали как мухи от недоедания и болезней. Шокирует тот факт, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Индии в 1911 году составляла всего 22 года. Однако наиболее красноречивым показателем является доступность продовольственного зерна. Поскольку покупательная способность простых индийцев была ограничена высокими налогами, годовое потребление продовольственного зерна на душу населения снизилось с 200 кг в 1900 г. до 157 кг накануне Второй мировой войны, а к 1946 г. упало ещё больше — до 137 кг. Сегодняшний мир, даже не наименее развитый, приближается к тому положению, которое Индия занимала в 1946 году».
Патнаик подчеркнула:
«Современный капиталистический мир не существовал бы без колониализма и оттока/утечки. Во время индустриального перехода Великобритании с 1780 по 1820 год отток капитала из Азии и Вест-Индии вместе взятых составлял около 6 процентов ВВП Великобритании, что почти соответствовало норме сбережений в самой Великобритании.
После середины 19 века Великобритания имела дефицит по текущим счетам с континентальной Европой и Северной Америкой, и в то же время она инвестировала огромные средства в эти регионы, что означало дефицит по счету движения капитала. Эти два дефицита суммировались в большой и растущий дефицит платежного баланса (ПБ) с этими регионами.
Как Британия смогла вывезти столько капитала, который пошел на строительство железных и автомобильных дорог и заводов в США и континентальной Европе?
Дефицит платежного баланса в этих регионах покрывался за счет присвоения финансового золота и валюты, заработанных колониями, особенно Индией. Все необычные расходы, такие как война, также закладывались в индийский бюджет, а всё, что Индия не могла покрыть за счет своих ежегодных доходов от обмена, показывалось как ее задолженность, по которой накапливались проценты».
Как британское правление привело к таким огромным человеческим жертвам? Существовало несколько механизмов. Во-первых, Британия фактически уничтожила производственный сектор Индии. До колонизации Индия была одним из крупнейших промышленных производителей в мире, экспортируя высококачественный текстиль во все уголки земного шара. Безвкусные ткани, производимые в Англии, просто не могли конкурировать. Однако ситуация начала меняться, когда в 1757 году Британская Ост-Индская компания установила контроль над Бенгалией.
По словам историка Мадхусри Мукерджи, колониальный режим практически отменил индийские пошлины, позволив британским товарам наводнить внутренний рынок, но создал систему непомерных налогов и внутренних пошлин, не позволявших индийцам продавать ткани внутри своей страны, не говоря уже об их экспорте.
Этот неравноправный торговый режим привел к разорению индийских производителей и фактически деиндустриализовал страну. Как хвастался председатель Ассоциации Восточной Индии и Китая перед английским парламентом в 1840 году: «Эта компания преуспела в превращении Индии из страны-производителя в страну, экспортирующую сырье». Английские промышленники получили огромное преимущество, в то время как Индия была доведена до нищеты, а её население стало уязвимым перед голодом и болезнями.
Что ещё хуже, британские колонизаторы создали систему легального грабежа, известную современникам как «утечка богатства». Британия обложила налогом индийское население, а затем использовала доходы для покупки индийских товаров – индиго, зерна, хлопка и опиума – таким образом, получая эти товары бесплатно. Затем эти товары либо потреблялись внутри Великобритании, либо реэкспортировались за границу, а доходы присваивались британским государством и использовались для финансирования промышленного развития Великобритании и её колоний–поселенцев — Соединенных Штатов, Канады и Австралии.
Эта система лишила Индию товаров на триллионы долларов в сегодняшних деньгах. Британцы безжалостно навязывали утечку, вынуждая Индию экспортировать продовольствие, даже когда засуха или наводнения угрожали местной продовольственной безопасности. Историки установили, что в конце 19 века десятки миллионов индейцев умерли от голода во время нескольких серьезных голодов, вызванных политикой, когда их ресурсы были выкачаны в Великобританию и её колонии.
Колониальные администраторы полностью осознавали последствия своей политики. Они наблюдали, как голодают миллионы людей, и все же не изменили своего курса. Они продолжали сознательно лишать людей ресурсов, необходимых для выживания. Чрезвычайный кризис смертности позднего викторианского периода не был случайностью. Историк Майк Дэвис утверждает, что имперская политика Великобритании «часто была точным моральным эквивалентом бомб, сброшенных с высоты 18 000 футов».
Наше исследование показывает, что эксплуататорская политика Великобритании была связана с приприблизительно 100 миллионами избыточных смертей в период с 1881 по 1920 годы. Это прямой случай возмещения ущерба, имеющий сильный прецедент в международном праве. После Второй мировой войны Германия подписала соглашения о возмещении ущерба жертвам Холокоста, а совсем недавно согласилась выплатить репарации Намибии за колониальные преступления, совершенные там в начале 1900-х годов. После апартеида Южная Африка выплатила репарации людям, которых терроризировало правительство белого меньшинства.
Историю нельзя изменить, и преступления Британской империи невозможно стереть. Но репарации могут помочь справиться с наследием лишений и неравенства, которые породил колониализм. Это важнейший шаг на пути к справедливости и исцелению.
Источник 1: www.aljazeera.com
Источник 2: www.veteranstoday.com
http://newsstreet.ru/blog/32197.html – цинк
И за 8 лет Англосаксы убили 100 тыщ хохлов.
Оставшуюся Украину будут делить все кроме украинцев.
бильше ,чем 100 и намного..
И кто за это отвечать будет ?
В Евросоюзе скоро примут закон, за жестокое обращение с хохлами.
Путин пока в поиске такого счетовода.Кудрина снял ,чуть подправил Конституцию (локои жорик не заметили ,проворонили ) и вот конкурс обьявлен :
“Формально это было обусловлено необходимостью приведение в соответствие профильного Федерального закона Конституции России, которая была изменена пару лет назад. Прописанная в ней формула предписывает, что теперь кандидатов на пост главы СП РФ должны представлять президенту не депутаты Госдумы, а уже члены Совета Федерации. Кроме этого, изменения предполагают и существенное расширение полномочий главного аудитора страны. Это значит, что новый человек на этом месте получит в свои руки больше власти.
Вероятнее всего, Путин захочет, чтобы следующий руководитель счётного ведомства усилил контроль за происходящим в Центральном банке страны.
Место главы Счётной палаты у нас до сих пор вакантно. Путину нужно, чтобы новый человек смог остановить Набиуллину в реализации её нынешней кредитно-денежной политике в России. Самому президенту делать это не с руки.
Набиуллина, судя по её собственной риторике и комментариям множества её заместителей, настроена на ужесточение монетарной политики в РФ и больше не намерена понижать ключевую ставку, как и направлять нужные объёмы денег в экономику для развития реального сектора. Всё это наш ЦБ делает якобы для борьбы с инфляцией, но ровно этот же самый подход тут же ставит крест на всех планах Путина по опережающему развитию нашей экономики, которая не сможет развиваться с высокой ключевой ставкой и с отсутствием механизма внутренний инвестиций в реальный сектор.
Ты мне не ответила на вчерашний вопрос. Я жду.
Нжралась и бзд*ела своими пирожками. А про меня забыла.
Что-то из этого было покрыто тайной и об этом не говорилось вслух? По-моему, большинство из этой информации преподавали ещё в школе, а остальное желающие могли прочитать.
Классический пример управления через масс-медиа.
А на самом деле, и сегодня индусы так же преклоняются перед Британией и шлют туда своих детей. Для них она как была метрополией, так и осталась. Как, собственно, и другие бывшие колонии. Забылись прошлые обиды. В Гонконге перед его передачей Китаю, китайцы штурмовали посольство, чтоб получить британское гражданство.
О чем это говорит?
Идеология без реальных активов не работает, а Британия сегодня одна из самых богатых и влиятельных мировых держав, где кроме прочего торчат и русские олигархи с женами и где учатся их отпрыски и всём им похрен, что бриты вечные враги России, а их собственные активы в любой момент могут быть арестованы.
Они же не только уничтожал,они ещё и воспитывали.
Врешь ,как дышишь креативненькая ,на те деньги ,что выкачала не Британия ,а именно государство Лондон СИТИ с Вестиндской бакстерной Компанией во главе из ИНДИИ -(45 трлн дол) можно было что угодно сделать из государства на стадии феодализма .И сделали -Идеальное фашистское ,кастовое государство с промытыми напрчь мозгами -инстинкт жертвы -они любят своего убийцу и он им отвечает взаимностью-разрешил обучение талантливых,разрешил племенной олигархат ,а теперь вот еще и своего работника Сунака без выборов показал им в роли премьера..ознакомься, а потом будешь лить бурду потоком ..https://aftershock.news/?q=node/1192585..хочешь на англицком ..https://www.unz.com/lromanoff/the-city-of-london/
Ларри Романофф – это такой американский Матвейчев Олег? Это я просто уровень компетенции автора хочу узнать. А что говорит Лёня Голубков?
Ты уже на посту Леня…
..
АЛЕ ,Господа Голубковы -посмотрите фильм “В той стране “”-я плакаль..