Флешка на 75 миллионов: как ФБК «не получает» зарубежного финансирования

Вчера Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение Фонда борьбы с коррупцией в реестр иностранных агентов. При этом Алексей Навальный продолжает настаивать, что его фонд не получает иностранного финансирования. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло обнаружил, что ФБК получил 75 миллионов от анонимного источника, и это подтверждает сам адвокат Фонда. Ремесло выясняет, кто мог перечислить эти деньги ФБК и почему Алексей Навальный лжёт своим сторонникам об источниках финансирования.

Алексей Навальный и его сторонники продолжают настаивать, что его фонд не получает иностранного финансирования, а историю с получением денег от испанского гражданина называют провокацией. Предлагаю в этой связи выйти за рамки собственно «испанской» истории и более широко рассмотреть вопрос о спонсорах ФБК.

Все мы помним выборы мэра Москвы в 2013 году, когда Навальный собирал пожертвования на свою кампанию довольно необычным способом: вначале деньги поступали на яндекс-кошельки его соратников Янкаускаса, Ляскина и Ашуркова, а затем они жертвовали их Навальному. При этом, деньги на их кошельки поступали от иностранных источников. Да, формально такая схема не была запрещена законом – но иностранные деньги от этого не перестают быть иностранными. Навальный так и не представил отчетов о финансировании кампании, а следовательно — и доказательств того, что его соратникам жертвовали исключительно российские граждане.

Такая же схема была реализована в ходе «президентской» кампании Навального в 2018 году: деньги поступали на биткоин-кошелек и счета Волкова, а затем жертвовались фонду «Пятое время года», с которого финансировалась кампания. При этом, десятки миллионов на счета фонда «пожертвовали» сотрудники ФБК Шаведдинов и Чехович, которые никогда не собирали пожертвования на свои счета, и не обладали крупными источниками дохода.

Также достоверно известно, что ранее сотрудники Навального от своего имени заводили миллионы на счет ФБК (в настоящее время Минюст проверяет данную информацию по моему запросу). Откуда взялись эти деньги, зачем их было проводить через сотрудников ФБК, если деньги чистые и не иностранные?

И сейчас Навальный продолжает собирать деньги на биткоин-кошелек и счета Волкова, не отчитываясь о своих спонсорах – при этом продолжая настаивать, что иностранцев среди них нет. Видимо, предлагается верить на слово, что все 320 миллионов рублей на его биткоин-кошелек перечислены исключительно российскими гражданами? Неплохо бы представить этому доказательства.

И теперь мы плавно подходим к главной истории, которая позволит оценить степень правдивости Навального и «прозрачности» ФБК.

Пожертвование в 75 миллионов от анонима на флешке

Когда было возбуждено уголовное дело об отмывании денег, включая эпизод о легализации 75 миллионов рублей – это вызвало бурную реакцию Навального и его соратников в духе «мы живем исключительно на пожертвования сторонников, у нас все прозрачно и чисто». Навальный ежедневно возмущается «необоснованными» блокировками банковских счетов сотрудников на эти самые 75 миллионов.

Такое впечатление, что сумма в 75 миллионов взялась «из воздуха», но это не так, и сейчас это будет доказано — даже не мной, а адвокатом Фонда борьбы с коррупцией.

Дело в том, что адвокат юриста ФБК Гимади сделал довольно неосторожное заявление. Процитирую его полностью:

«Адвокат Владимир Воронин, который, представляя интересы господина Гимади, присутствовал при обысках, предположил, что речь может идти о сделке с криптовалютой, которая имела место некоторое время назад. По словам адвоката, напомнившего, что фонд финансируется за счет пожертвований, к сотрудникам ФБК пришел неизвестный мужчина, который вручил им флешку с данными, позволяющими получить доступ к биткойнам примерно на 75 млн руб. Причем по оставленным на флешке данным происхождение криптовалюты установить было нельзя. Представители фонда, по словам юриста, реализовали биткойны через криптовалютную биржу, а полученные денежные средства разместили на счетах. «Возможно, следствие считает, что это отмывание,— сказал адвокат.— Однако на самом деле это обычная торговая операция».

Еще раз: адвокат Гимади открыто заявляет, что в ФБК пришел некий аноним, добрый Санта-Клаус который просто вручил им флешку на 75 миллионов рублей, после чего эти деньги заведены на счета сотрудников Фонда, а затем и на сам Фонд. Чьи это деньги – в ФБК не знают, может и иностранные.

Но на самом деле ничего такого тут нет, это «обычная торговая операция»!

Удивительно, но Алексей Навальный, хвастающийся «открытостью» ФБК, промолчал о данной «обычной торговой операции» и щедром жертвователе. Вместо этого в ежегодных отчетах ФБК говорится о «медианном пожертвовании в 500 рублей», а про биткоины и подобных «Санта-Клаусов» ничего не говорится.

Таким образом, Навальный считает допустимым брать десятки миллионов неизвестного происхождения, а потом удивляется возбужденным уголовным делам и преследованиям сторонников. Кстати, теперь они знают, кого им благодарить за банковские блокировки.

Ложь об отчетности ФБК

Более того, представители ФБК позволяют себе и иное вранье, которое легко опровергается. Цитирую «Медузу» :

«Юрист фонда Алексей Молокоедов сказал, что следователи не сообщали об уголовном деле. «Там какая-то совершенно идиотская формулировка, которая легко опровергается. Они говорят про какой-то миллиард, но вся отчетность ФБК есть на сайте Росстата и там буквально пара десятков миллионов рублей в год проходит», — заявил он изданию «МБХ-медиа».

На самом деле, отчетность ФБК публикуется не на сайте Росстата, а на сайте Минюста – куда ФБК сдает финансовые отчеты.

Так что, неужели там и правда «пара десятков миллионов в год»? Посмотрим отчет за последний год:

Мы видим, что только за последний год ФБК израсходовал более 65 миллионов рублей, но никак не «пару десятков». Аналогичная информация содержится и в отчете Навального.

Стоит ли верить оправданиям представителей ФБК об отсутствии иностранного финансирования, когда они врут даже в мелочах?

Кто в реальности финансирует ФБК?

«Морозные истории» про щедрого анонима и флешку на 75 миллионов рассчитаны исключительно на тех сторонников Навального, кто готов «не рефлексировать, а распространять».

Большинство сторонников Навального понимают, что он получает деньги из-за рубежа, но не хотят это признавать открыто – ведь это разрушит образ «самой честной и прозрачной организации».

Но иногда правда просачивается из-за глупости и жадности представителей ФБК. И тогда становится очевидно, что ФБК получает иностранное финансирование – ведь если 75 миллионов пожертвовал российский гражданин, зачем городить эту историю с флешкой и распихиванием денег по карманам? Жертвователь мог просто перечислить эти 75 миллионов на счет ФБК, но он этого не сделал, а вместо этого была использована финансовая прокладка, что является привычной для Навального схемой ещё с 2013 года. И единственное объяснение этому – желание Навального скрыть фигуру иностранного спонсора.

Получение денег из-за рубежа не запрещено российским законом. От получателя требуется только отчитаться в Минюст о полученной сумме и встать на учет в качестве «иностранного агента». Но этого Навальный не делает, предпочитая врать и скрывать очевидное даже от своих сторонников, демонстрируя свое неуважение к ним – а потом приходят следователи и арестовывают счета соратников, и в этом разумеется нет никакой вины Алексея.

Ложь Навального — самое плохое в этой истории с «флешкой», ведь Навальный давно стал неотличим от того зла, с которым он якобы борется.

Источник: https://nstarikov.ru/fleshka-na-75-millionov-kak-fbk-ne-poluchaet-zarubezhnogo-finansirovanija-109980