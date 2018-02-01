Куда Навальный дел 100 миллионов пожертвований

Источник: ruposters.ru

22 января был удовлетворен иск министерства юстиции о ликвидации Фонда «Пятое время года», через который финансировалась кампания Навального. Юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло публикует документы Минюста, которые проясняют, кем и сколько было реально собрано и потрачено денег на кампанию Навального и почему официальным отчетам Волкова о тратах пожертвований нельзя доверять.

После решения о ликвидации Фонда «Пятое время года» (я был на суде лично) Навальный и Волков стали распространять различные домыслы о решении суда. Их позиция заключалась в том, что Фонд якобы неправомерно ликвидировали за мелкие нарушения вроде отсутствия адреса, несоответствия уставных документов и т.д.

Разобрали решение суда по иску Минюста о ликвидации Фонда "Пятое время года", также по ссылке доступны все материалы этого удивительного дела https://t.co/24qmq6h2tt — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 29, 2018

Позже юристы Навального выложили материалы судебного дела, на которые я буду ссылаться. Начнем с краткого разбора их доводов о ликвидации Фонда, а затем перейдем к самому интересному — финансовым документам, которые касаются сбора и трат денег.

Неуставная деятельность, филиалы и биткоины

Стоит напомнить, что проверка Минюста и подача иска о ликвидации начались после того, как я весьма подробно описал грубые нарушения в работе «Пятого времени года».

Для тех, кто не в курсе, напомню, что схема сбора и трат пожертвований на кампанию Навального (со слов Волкова) выглядит так:

Шаг 1. Деньги поступают на счета Волкова

Шаг 2. Они перечисляются на счета Фонда

Шаг 3. Оттуда они тратятся непосредственно на кампанию (аренда помещений штабов, зарплата работникам и т.п. )

Ключевым (и грубым) нарушением, о котором умалчивают юристы Навального, стало расходование Фондом денег на неуставную деятельность, что прямо запрещено пунктом 1 статьи 24 ФЗ «О НКО».

Согласно Уставу Фонда, его основной вид деятельности – поддержка СМИ. Вместо этого Фонд занимался финансированием политической кампании Навального. На это и указал Минюст в своем иске:

Но это не все.

Например, юристы Навального не озаботились тем, чтобы официально зарегистрировать подразделения Фонда — вместо этого просто заключались договоры аренды в регионах. Хотя сам факт стационарной работы организации в регионах делает обязательной такую регистрацию.

Наконец, на суде и после него юристы Навального и Волков отрицали, что им перечисляли пожертвования биткоинами. Тут и опровергать нечего: достаточно посмотреть отчет самого Волкова о собранных деньгах, выложенный на его личном сайте, где на долю биткоинов приходится 20% всех пожертвований:

Тут всего два варианта: или юристы Навального и Волков соврали про биткоины, или Леонид Волков действительно деньги никуда не пересылал, а решил оставить себе.

И тут мы подходим к самому интересному.

Кто на самом деле финансировал кампанию Навального

На протяжении всего года Навальный и Волков хвастались прозрачностью кампании, что якобы подтверждается отчетами Волкова (отчеты публиковались без подтверждающих документов — предлагалось верить на слово).

Настало время эти документы проверить.

В материалах проверки Минюста есть раздел, посвященный финансово-хозяйственной деятельности Фонда. Минюст запросил у банков операции, которые производились Фондом, — приход и расход.

Подчеркну: результаты проверки в этой части юристы Навального не оспаривали.

Вот данные по приходу денежных средств на счет Фонда в «Альфа-Банке»:

Это действительно грубое нарушение. Финансирование в неуставных целях не было разовым случаем, а носило системный характер и измерялось десятками миллионов рублей.

Но это не все.

Например, юристы Навального не озаботились тем, чтобы официально зарегистрировать подразделения Фонда — вместо этого просто заключались договоры аренды в регионах. Хотя сам факт стационарной работы организации в регионах делает обязательной такую регистрацию.

Наконец, на суде и после него юристы Навального и Волков отрицали, что им перечисляли пожертвования биткоинами. Тут и опровергать нечего: достаточно посмотреть отчет самого Волкова о собранных деньгах, выложенный на его личном сайте, где на долю биткоинов приходится 20% всех пожертвований:

Тут всего два варианта: или юристы Навального и Волков соврали про биткоины, или Леонид Волков действительно деньги никуда не пересылал, а решил оставить себе.

И тут мы подходим к самому интересному.

Кто на самом деле финансировал кампанию Навального

На протяжении всего года Навальный и Волков хвастались прозрачностью кампании, что якобы подтверждается отчетами Волкова (отчеты публиковались без подтверждающих документов – предлагалось верить на слово).

Настало время эти документы проверить.

В материалах проверки Минюста есть раздел, посвященный финансово-хозяйственной деятельности Фонда. Минюст запросил у банков операции, которые производились Фондом, – приход и расход.

Подчеркну: результаты проверки в этой части юристы Навального не оспаривали.

Вот данные по приходу денежных средств на счет Фонда в «Альфа-Банке»:

Мы узнаем, что:

— с начала деятельности по 31 октября 2017 года на счета Фонда поступило 96 миллионов рублей;

— из этих 96 миллионов всего 47 миллионов пожертвовал лично Волков, на счета которого и собирались пожертвования на кампанию Навального;

— еще 4 миллиона поступило из другого счета Фонда в банке «Открытие»;

— другие 4 миллиона пожертвовал глава ФБК Рубанов;

— и самое интересное: еще 33 миллиона поступило от неких Шаведдинова Руслана Табризовича и Чехович Анны Михайловны.

Кто эти обеспеченные граждане, которые могут позволить себе пожертвовать полмиллиона долларов (даже больше по нынешнему курсу) на кампанию Навального?

Вы удивитесь, но это сотрудники самого Навального.

Шаведдинов – пресс-секретарь кампании Навального и ведущий передачи «Кактус», Чехович – рядовая сотрудница московского штаба. Никакими иными значимыми источниками дохода они не располагают. Даже у директора ФБК Рубанова официальная зарплата не позволяет пожертвовать на кампанию 4 миллиона – это его доход за несколько лет работы.

Руслан Шаведдинов

Шаведдинова и Чехович тем более сложно назвать обеспеченными людьми — их зарплаты едва ли более 70-80 тысяч рублей.

Откуда у них такие деньги и почему Волков врал в своих отчетах, рассказывая про «медианное пожертвование» в несколько сотен рублей и тысячи мелких жертвователей? Так выглядит самая прозрачная в мире избирательная кампания? С подставными жертвователями и черным налом?

Анна Чехович

Куда потерялись 100 миллионов?

Но и эти странности – сущие мелочи по сравнению с главным – общей суммой 96 миллионов, которая, как мы выяснили, поступила на счет Фонда.

Сравним эту сумму с официальным отчетом Волкова за тот же период. Согласно отчету, по состоянию на 31 октября они получили пожертвований на сумму 204 миллиона рублей. А на Фонд «Пятое время года», как мы видели выше, Волков к этому времени послал всего 47 миллионов.

Где же потерялись остальные 100 с лишним миллионов?

Для перепроверки взглянем на расходы Фонда за то же время по данным банка:

Как видите, израсходовано было примерно столько же, сколько получено на счет, – 96 миллионов рублей.

А вот что говорит об израсходованных на тот момент деньгах официальный отчет Волкова:

И здесь цифры тоже не сходятся: согласно публичному отчету Волкова, израсходовано более 195 миллионов, а согласно данным о расходах с банковского счета – всего 96. Недочет на 100 миллионов.

Не сходятся и данные о налогах: по сведениям из банка, они заплатили 7 миллионов рублей налогов и страховых взносов, а по отчету Волкова – почти 15 миллионов.

Какие могут быть объяснения этому расхождению? Ну, кроме самого простого, — что деньги на кампанию были просто растащены?

В свое оправдание Волков может сказать, что деньги проходили по другим счетам Фонда. Но на момент проверки у Фонда был зарегистрирован всего один счет кроме «Альфа-Банка», – в банке «Открытие». Ни про какие платежи с него, за исключением 4 миллионов на счет «Альфа-Банка», в акте проверки не сказано, и юристы Навального этот факт не оспаривали в суде. Более того, сам Волков назвал этот счет запасным. Платежи шли через один счет — открытый в «Альфа-Банке».

Был ли у нас запасной счет? Конечно, до сегодняшнего утра. СМСки аж две, в вот номера решения нет. pic.twitter.com/yUhTS51DoU — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 23, 2018

На эту странность обратил внимание и Минюст в акте проверки, сопоставив суммы, пришедшие на счет Волкова и на счет Фонда (указаны только деньги, без учета биткоинов):

Единственный способ, которым Волков мог бы объяснить недостачу в 100 миллионов, – выложить не красивые картинки-графики, а полную выписку со своих банковских счетов с расшифровкой, счетов Фонда за последний год и все первичные бухгалтерские документы, подтверждающие расходы.

Пока этого не сделано, странности в сборе и расходовании собранных денег предстоит проверить правоохранителям. Пока что вся эта история очень напоминает состав статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Впрочем, есть и хорошие новости: неприятности могут затронуть Волкова и крупных жертвователей кампании Навального (его сотрудников), но не самого бывшего «кандидата в президенты». В отличие от Волкова Навальный не является директором Фонда и не несет никакой ответственности за сбор денег на «предвыборную кампанию».

В итоге:

1) Ликвидация Фонда Леонида Волкова «Пятое время года», через который Навальный призывал жертвовать деньги, была связана с грубыми нарушениями закона и использованием этих денег в неуставных целях, о чем молчат Навальный и его команда.

2) Несмотря на слова Волкова о тысячах мелких жертвователей, основными спонсорами кампании, кроме самого Волкова, являются сотрудники Алексея Навального, которые отдали на его кампанию около 40 миллионов рублей, не имея при этом подтвержденного источника таких больших доходов.

3) Вопреки отчетам Волкова на счета Фонда с его личных счетов поступило (и было в итоге израсходовано) на 100 миллионов рублей меньше, чем было заявлено.

Автор: Илья Ремесло

Источник: nstarikov.ru