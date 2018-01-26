Забастовка избирателей Навального собирает майдаунов

Источник: flb.ru

Почему сторонники украинского Майдана активно поддержали январскую акцию московского блогера. Лукавые цифры Навального.

Широко обсуждаемая тема так называемой «забастовки избирателей», так скрупулезно продвигаемая блогером Алексеем Навальным, не допущенным до участия в выборах на пост президента РФ, поскольку просто имеет две непогашенные судимости, заставляет обратить внимание на цели и мотивы очередной акции «величайшего мыслителя современности», как блогера в свое время окрестили некоторые западные СМИ. Правда, теперь ракурс этой самой акции приобрел «майданный» акцент, о чем свидетельствует, в частности, деятельность сообщества «Русский Майдан» в Facebook с более чем 50 тысячами участников, которое создало «встречу» в поддержку «забастовки избирателей», организованную Навальным, о чём подробно с картинками рассказал «Лайф».

Итак, все мы знаем, что Алексей Навальный, которому было отказано ЦИКом РФ в регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах, в конце декабря 2017 года на своём канале выпустил ролик, в котором призвал бойкотировать выборы и выходить на протест 28 января. В ролике как обычно говорится о «несменяемости власти», о том, что «российская власть деградирует», а все остальные кандидаты кроме Навального «подсадные». Ну да, Грудинин тоже, вероятно, подсадной…

Верные «майданы» Навального

На заседании ЦИК, когда блогеру отказали в регистрации, Навальный сразу же заявил, что «представляет интересы миллионов людей». И вот «работа» закипела». Алексей Анатольевич практически сразу же объявил об организации всероссийской массовой протестной акции. Мэрии городов стали закидывать (как это было и осенью) уведомлениями об организации митингов ещё месяц назад. Потом, через полмесяца эту «спам-рассылку» повторили. Попутно в соцсетях организаторы акции размещают посты сообщества «Русский Майдан», как, например, в Барнауле Владимир Гондарев. А в Новокузнецке — Дмитрий Миропольцев, который также является сторонником майдана в России и в своё время живший в Киеве. Кстати, тот же Миропольцев размещает в соцсетях и посты группы «#Orange | Україна», причём, что характерно, эта группа заблокирована на территории России. А в Екатеринбурге так же активно «трудится» Виктор Бармин, состоявший в фейсбук-группе «Майдан в России! Майдан в Екатеринбурге», через которую происходит коммуникация местных оппозиционных сил. А его коллега – Юрий Кузьминых, который является «уполномоченным» организатором митинга 28 января в Екатеринбурге, состоит в украинском право-националистическом сообществе «Правакатар», в котором идёт активная пропаганда и продвижение националистической повестки. Подробности этой «работы» приводит на своих страницах «Лайф».

Правда, как отмечает PolitOnline , в некоторых телеграмм-каналах уже провели опрос, пойдут ли люди на эти митинги. В итоге, к примеру, канал «Лентач» дал следующие результаты: «Не, нафиг, лень, холодно, бессмысленно и в автозак не хочется — 835. (69%). Пойду — 379. (31%)». А если в конце января начнет подмораживать и погода действительно будет плохой, то число желающих постоять на зимнем митинге еще уменьшится.

Интересно, что в Сети обсуждается вопрос о том, перерастет ли в принципе эта забастовка в майдан, где пользователи со всех регионов страны приводят веские доводы, почему этого в нынешних условиях нереально и невозможно. В частности, напоминают пользователи, майдан на Украине главной целью преследовал вступление в Евросоюз, ну а что из этого вышло, мы знаем из СМИ, а в России те, кто поддерживает Навального и его акции в большей степени надеются на то, что сменится власть, придет новый дядя (в их мечтах — Дядя Навальный) и страна заживет великолепно, хотя, по сути, этот дядя уже наглядно показал как он расходует собранные с адептов деньги (большая часть – на зарплаты своего топ-менеджмента). Не кажется ли вам, что так могут рассуждать школьники, и то далеко не все? А ещё люди, так и оставшиеся по каким-то причинам в школьном возрасте, но зато научившиеся все поливать грязью. Слава Богу, таких в России меньшинство.

Шуршание «миллионов» в кармане

Вернёмся к мотивам Навального. На самом деле стало уже понятно, что блогер теряет свою былую популярность. Уж лучше бы оставался просто блогером, толку было бы больше. А выйдя на улицы и поведя за собой определенную – в основном юношеско-детскую часть общества (либо по возрасту, либо по осознанности) Алексей Анатольевич, вероятно, думал, что теперь, встав на броневик, изменит жизнь, поскольку за его спиной те самые «миллионы» людей. Но, как показывает жизнь, даже в городах-миллионниках на митинги Навального собирается от 300 до 500 человек. Сейчас, например, Навальный объявляет, что в его акции примет участие более российских 90 городов. Звучит глобально и впечатляюще. 90 городов! Круто. Только предыдущие вояжи громогласного «борца с коррупцией» показали, что в среднем по городам на его митинги приходили 50-100 человек. 90 х 100 = 9000 тысяч адептов. И это в лучшем случае. Круто? А ведь Дядя Навальный уверенно трубит, что за ним – миллионы сторонников. Лукавые цифры у дяди. А на деле — за ним совсем другие миллионы, миллионы рублей и, как мы считаем, пожертвования его сторонников здесь не при чём. У этих денег совсем другой источник. Примерно такой же, какой был у организаторов киевского Майдана.

Такое впечатление, что деньги это – основной мотив. Во время своей кампании Алексей Навальный систематически выполнял одну и ту же работу – собирал деньги с людей. И, как резонно пишет PolitOnline , чтобы не особо отчитываться об уже собранном с доверчивых сторонников и продолжать свой залихватский «краудфандинг» нужен новый повод. И повод нашелся — кампания по бойкоту выборов. А если, как оговорился Алексей Анатольевич, эта забастовка должна стать не разовой акцией, то и деньги будут поступать регулярно.

О мотивах и последствиях такой майданной политики Навального хорошо сказал политик, блогер, писатель, общественный деятель и автор целого ряда книг по современной истории и экономике Николай Стариков, отвечая на вопросы журналистов «Ока планеты».

Главная цель Навального в этой акции – делигитимизация выборов, о чём и говорит Стариков, которая может погрузить страну в хаос. Кому это выгодно? Навальный, вероятно, уедет с семьей «отдыхать» куда-нибудь в Испанию, Грецию или дальше, а, может, где-то получит какое-нибудь политическое убежище. В любом случае – «слиняет» от ответственности, как мы уже видели много раз, когда он вёл людей на несанкционированные митинги. Или будет имитировать политическую оппозиционную деятельность. И ещё раз, слава Богу, что в стране нормальных, понимающих, что делает «оппозиционер», людей большинство. Ну а то, что у нас, к сожалению, есть только такая оппозиция – приходится принять как факт.

Автор: Сардарова Матти

Источник: nstarikov.ru