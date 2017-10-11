Миллионы долларов российской оппозиции

И вот решил я посмотреть на то, каким имуществом, в том числе и за рубежом, компаниями, деньгами, бизнесами и прочим счастьем обладают сами «разоблачители» и «борцы с кровавым режимом». И, как оказалось, эти ребята весьма и весьма небедные. Даже, можно сказать, очень богатые. Но почему-то об этом «борцы» предпочитают не вспоминать. Итак, назовем их поименно.

Правая рука и «начальник штаба» Алексея Навального Леонид Волков. Большую часть времени проводит в Люксембурге, где проживает в весьма неплохом домике по адресу 31, Rue Des Pres, L-8265, Mamer, Luxemburg, стоимостью около миллиона евро.

Также «бедный» борец с режимом Волков трудится в венчурном фонде «Next Stop Ventures», который является банальным офшором с Каймановых островов, где имеет зарегистрированный офис на 3-й этаж, Queensgate House, 113 South Church Street, PO Box 10240, George Town, Grand Cayman, KY1-1002. И занимается эта контора откровенным хищением российских военных технологий по заказам Пентагона и американских спецслужб.

И еще. Официальный резидент Великого Герцогства Люксембург Леонид Волков через свои счета в этой стране получает и легализует деньги для «кандидата в президенты» Алексея Навального от… Михаила Ходорковского. Система работает следующим образом. В 2015 году Леонид Волков по-тихому заключает договор с эстонской конторой Ходорковского «MTÜ Free Access HR» на… проведение исследований «Структуры современного российского общества». А точнее двух таких, простите, исследований по тридцать тысяч долларов США каждое. Итого 60 000 долларов. Неплохо, правда же?

И Волков по-быстрому, за пару месяцев такие «исследования» легко пишет. Правда самих «исследований» так никто и не увидел, но акт приема-передачи работ имеется. И счета на оплату тоже имеются.

Понятно, что никто никаких «исследований» не писал, а эти 60 тысяч долларов от Ходорковского были благополучно доставлены Алексею Навальному. И, как известно, это лишь небольшая часть денег, которые беглый олигарх Ходорковский перекачивает через свои «прачечные» для Навального. И сейчас, похоже, количество нулей значительно возрастет, так как Ходорковский официально призвал к поддержке Навального на выборах президента в будущем году. А то, что Навальный не имеет права баллотироваться, как отбывающий условное наказание, так это Михаила Борисовича абсолютно не волнует, как и незаконность финансирования.

И еще немаловажный вопрос. Начальник штаба Навального Леонид Волков, именно тогда, когда получил от «помойки» Ходорковского в Эстонии 60 тысяч долларов, баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области и возглавлял штаб партии ПАРНАС на выборах в Костромскую областную думу. Но нигде, разумеется, этот товарищ не упомянул о полученных от Ходорковского деньгах и, конечно же, никаких налогов не платил. Как это получилось? И про дом в Люксембурге как-то тоже позабылось.

Отправляемся далее. Видные оппозиционеры и борцы с режимом отец и сын Гудковы. Папа – экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков и сын – тоже бывший депутат Дмитрий Гудков. В свободное от оппозиционной деятельности время управляют коллекторским агентством «Центральное долговое агентство», специализирующемся на жестком выбивании долгов. Подробности ЗДЕСЬ. А на доходы от коллекторского бизнеса (и не только) оппозиционные папа и сын активно скупают недвижимость за границей.

Речь идет о семейном предприятии Гудковых – болгарской компании «Мари Хаус», расположенной в отеле «Палма» в курортной зоне Золотые Пески. В фирме, зарегистрированной в Варне в октябре 2008 года, соучредителями значатся четыре человека: глава семейства, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, его жена Мария Гудкова, а также их дети Дмитрий и Владимир Гудковы. Каждому из соучредителей принадлежало примерно по четверти доли в уставном капитале. В графе «Виды деятельности» компании значится широкий спектр интересов: операции с недвижимостью, торговое посредничество, издательская и рекламная деятельность, торговля и хранение лекарств и продуктов, организация культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, туроператорская деятельность, экспедиторские услуги и грузоперевозки, торговля машинами, ремонт авто и многое другое.

В настоящий момент в имущественном реестре Болгарии за фирмой закреплено 57 участков земли различной площади.

Управляющим компанией «Мари Хаус» является компаньон Гудковых Роман Еременко. Кстати, он сообщил, что в гостинице «Палма», где зарегистрирована компания, находятся апартаменты, принадлежащие Дмитрию Гудкову. И эта недвижимость, в отличие от бизнеса, указана в декларации депутата.

Сам Дмитрий Гудков свое время отметил, что кандидаты в депутаты не обязаны отражать в декларации долю в бизнесе, а заполняя декларацию уже в статусе депутата, он уже везде указывал свое участие в составе учредителей «Мари Хаус». Он признался, что ещё в феврале предполагал, что к нему могут появиться вопросы, поэтому запросил декларацию в отделе кадров Госдумы. И там уже действительно указана его доля в компании.

Забыл Гудков указать о том, на какие доходы куплена недвижимость в Болгарии

При этом в ЦИК уверяют, что указывать доли в бизнесе кандидаты в депутаты обязаны по закону. После этого, узнав позицию ЦИК, Гудков вспомнил, что на время избирательной кампании он передал долю в предприятии во временное управление брату.

Болгарская недвижимость Гудковых

Также оппозиционеры Гудковы владеют недешёвой недвижимостью в Лондоне. В 2012 году Геннадий Гудков и его супруга приобрели роскошные апартаменты в одном из самых престижных районов столицы Великобритании. Стоимость покупки — около £2,5 млн (более 220 млн рублей).

Геннадий Гудков обитает недалеко от Букингемского дворца и штаб-квартиры секретной разведывательной службы её величества (МИ-6). Речь идет о Cleland House — первой очереди элитного жилого комплекса Abell & Cleland. Его строит компания Berkley — один из ведущих застройщиков элитной недвижимости Лондона. Квартира оформлена на супругу Гудкова — Марию. Как сообщают источники в риэлтерской компании, занимающейся продажей квартир в Cleland House, чтобы приобрести шикарные апартаменты, Гудковы перебили предложение одного из российских бизнесменов.

Вот такие апартаменты приобрели оппозиционеры Гудковы в Лондоне

— Они подняли ценник, чтобы взять именно эту квартиру. Фактически переплатили за нее. Но апартаменты действительно шикарные: 137 кв. м, просторная гостиная, три спальни, две ванные и гардеробные. Планировка квартиры — эксклюзивная, — рассказали в риэлторской фирме.

Жилой комплекс расположен в районе Вестминстер, в самом центре Лондона — всего в нескольких минутах ходьбы от здания парламента, Даунинг-стрит и Сент-Джеймс парка. Неподалеку также Букингемский дворец. К услугам проживающих — вертолетная площадка на южном берегу в Баттерси. Вокруг жилого комплекса расположены небольшие дома в традиционном английском стиле, которые относятся к архитектурному наследию Лондона и не могут быть снесены или подвергнуться реконструкции. Это самый дорогой и престижный район города, утверждают риэлторы.

В Cleland House предусмотрены два отдельных здания, у каждого отдельный сад. Будущим жильцам будут предоставлены все удобства премиум-класса: дворецкий, бассейн, тренажерный зал, SPA-центр, оборудованный конференц-зал и подземная парковка. Средняя цена за квартиру составляет £2 млн.

Следующие небедные оппозиционеры – это супружеская чета Александр Винокуров и Наталья Синдеева, владеющая телеканалом «Дождь». Тем самым «Дождем», который собирает деньги с подписчиков, рассказывая о том, что вот-вот обанкротится и будет закрыт приспешниками власти. Живут оппозиционеры в роскошном особняке в элитном посёлке «Никольская слобода». Стоимость дома и приусадебного участка оценивается примерно в 12 миллионов долларов, что, в принципе, вполне можно было бы объяснить успешной банковской деятельностью мужа Синдеевой Александра Винокурова, если бы не несколько «но»…

Тот самый особняк оппозиционной четы Винокурова-Синдеевой.

К примеру, то, что в 2008 году личным решением занимавшего тогда пост министра финансов РФ Алексея Кудрина на санацию принадлежавшего Винокурову банка «КИТ Финанс» были направлены 135 миллиардов бюджетных денег. При этом загадочные кредиторы банка так и остались в тени, а вот личное состояние Винокурова увеличилось с 200 миллионов до 1,3 миллиардов долларов. Чуть позже появился у жены банкира и тот самый телеканал «Дождь».

Налицо уникальная ситуация: банк по сути банкротится, а его владелец не пытается спасти своё детище из собственных средств, не идёт после этого «по миру» с гордо поднятой головой сделавшего всё, что мог, или же не заявляет, наоборот, о том, что смог вывести управляемую структуру из крутого финансового пике. Нет, он вместо этого получает из казны кучу денег, на которую живёт ещё жирнее, а жене на те же деньги создаёт телеканал, основной функцией которого становится поливание грязи того самого государства, что дало Винокурову миллиарды.

Так что домик в Никольской слободе не простой, а, как говорится, с историей… Особенно хорошо в особняке за 12 миллионов долларов обличать власть и бороться за все хорошее.

Далее. Следующий герой – один из главных спонсоров и финансистов Алексея Навального бывший топ-менеджер «Альфа-групп» и бывший глава Фонда по борьбе с коррупцией Владимир Ашурков. Приобрел всенародную известность после того, как в 2014 году следственные органы произвели обыск у безработного Ашуркова в… скромной московской квартирке в 350 квадратных метров, стоимостью в 200 миллионов рублей, которую этот видный оппозиционный деятель снимал за миллион рублей в месяц. Также в активе безработного оппозиционера следователи обнаружили две иномарки премиум-класса, владение несколькими компаниями и наличие номера социального страхования в США.

И ещё о Ашуркове. Снимал гражданин квартиру за миллион в месяц у некоего Калоева. Юлий Калоев, являющийся посредником при передаче денег между Навальным и экс-директором ФБК Владимиром Ашурковым, обвиняется прокуратурой РФ в хищении более 760 миллионов рублей, а в 2013 году объявлен в международный розыск. Дело, по которому Калоев попал в международный розыск, было в своё время довольно резонансным и касалось банкротства ОАО «Калужский мясокомбинат». В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту банкротства, следствие установило, что с 2008 по 2012 год Калоев, являясь председателем Совета директоров ОАО «КМК», выводил активы предприятия по различным офшорным схемам на Кипр, причём предприятием были получены кредиты от Сбербанка как раз на те самые 760 миллионов, что фигурируют в материалах дела.

Однако всё это не помешало Юлию Калоеву стать учредителем и ключевым владельцем британской фирмы EFFECTIVE ADVISORS LIMITED, зарегистрированной 8 апреля 2016 года и внесённой в государственный британский реестр по разделу «Консультации по вопросам управления, кроме финансового управления». Ашурков и Калоев знакомы ещё со своего совместного сотрудничества по линии «Альфа-групп». С 2006 по 2012 год Ашурков был директором по управлению и контролю активами управляющей компании консорциума — CTF Holdings Ltd, а также являлся членом наблюдательного совета X5 Retail Group N.V. Юрий Калоев, в свою очередь, с 2004 года являлся генеральным директором «Ост вест груп» и членом совета директоров ОАО «Волга», которое было куплено Шалвой Бреусом за более чем 100 миллионов долларов. Эти 100% акций Бреусу удалось приобрести через серые схемы. В совет директоров ОАО «Волга» в 2004 году вошли: Шалва Бреус в качестве председателя, президент «Альфа-банка» Пётр Авен, вице-президент «Альфа эко» Вадим Кучарин.

Также стоит напомнить, что фирмы «Бюро 17» и «Слава» гражданской супруги беглого экс-главы Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова — Александрины Маркво — в течение нескольких лет организовывали для мэрии и Роспечати мероприятия на общую сумму 100 миллионов рублей. При этом сам Ашурков, а также ряд других близких соратников Навального, перечислившие по одному миллиону рублей на избирательный счёт основателя ФБК в 2013 году, когда он баллотировался на пост мэра Москвы, разместили в Интернете обращение к пользователям с призывом о добровольном пополнении своих электронных кошельков якобы, как отмечает следствие, с целью возмещения перечисленных на счёт Навального денежных средств, а также для поддержки его политической деятельности, однако собранные таким образом 10 миллионов рублей были похищены.

В итоге Ашурков вместе со своей гражданской супругой Александриной Маркво оказались в Великобритании, где получили политическое убежище и сейчас проживают в Лондоне в одном из самых престижных районов, откуда продолжают рассказывать о «зверствах кровавого режима». Живут соратники Навального здесь:

Следующий удивительный персонаж, борющийся с режимом и разоблачающий коррумпированных чиновников, это экс-премьер России Михаил Касьянов, известный широкой публике под прозвищем «Миша Два процента». Так вот, этот человек, ни одного дня не работавший в бизнесе и всю жизнь проведший только на чиновничьих должностях, оказался обладателем 8-комнатной квартиры в центре Москвы на улице Рочдельской 12, общей площадью в 427 квадратных метров.

Эта квартира некогда была служебной жилплощадью экс-премьера России, однако по выходу в отставку со своего поста Касьянов с супругой приватизировал эту квартиру 25 апреля 2003 года.

Только кадастровая стоимость квартиры Касьянова оценивается в сумму около 173 млн рублей. А, если сравнивать рыночные цены таких же роскошных апартаментов, то цена скромной квартирки бывшего чиновника и нынешнего оппозиционера составляет 450 миллионов рублей.

И почему-то тот же «борец с коррумпированными чиновниками» Алексей Навальный молчит, как рыба, про такую вот чиновничью роскошь своего соратника по оппозиции экс-премьера Михаила Касьянова. При этом умудряясь разоблачать других чиновников, проживающих в том же доме по адресу Рочдельская,12. Странно, правда же?

Или вот ещё один удивительный человек и оппозиционер. Непримиримый русофоб и работник «Эха Москвы», а ныне гражданин Украины, живущий в Киеве и трудящийся на ниве антироссийской пропаганды, Матвей Ганапольский. Да, да, тот самый Ганапольский, который, демонстрируя видео малолеток, спровоцированных Навальным на уличное хулиганство, радостно сообщал: «Думаю, что это видео вселяет надежду. Подрастает новое поколение. Овощи постепенно будут двигаться на кладбище». Тот самый Ганапольский, который в прямом эфире на украинских «Вестях» на слова слушателя о том, что Путин никого не убивал, заявил ему следующее: «- Иди в …! Подонок, тварь! Во-первых, забаниваем, чтобы я вони этой здесь больше не слышал. Ты смеешь, скотина, звонить в эфир…». И ещё это тот самый Ганапольский, заявлявший «Кремль все живое превращает в мертвечину», «Я всячески рекомендую запасаться паспортами и видами на жительство других стран», «В каком-то смысле я – бандеровец».

Эта светлая личность, согласно декларации зарабатывающая в среднем по два миллиона рублей в год, является счастливым обладателем квартиры в центре Москвы, рядом с Патриаршими Прудами, по адресу: Сытинский Тупик, дом 1, корпус 4, квартира №6… (точный адрес имеется). Общая площадь 122 квадратных метра, жилая площадь 82,3 кв. метра. Купил Ганапольский это счастье в 2005 году, трудясь на радиостанции «Эхо Москвы», по договору купли-продажи с использованием неких загадочных «кредитных средств».

Дабы узнать реальную цену недвижимости гражданина и оппозиционера, я обратился к интернету и обнаружил, что в доме аккурат напротив квартиры Ганапольского (Сытинский Тупик,3) как раз и продается идентичная квартирка площадью в 126 квадратных метра по цене… 3 960 000 долларов США (три миллиона девятьсот шестьдесят долларов США!!!) или 223 842 168 рублей. Вот как.

И какие же такие «кредитные средства» и кто их вдруг выдал Ганапольскому на такое счастье по нынешней цене почти в четыре миллиона долларов?

Кстати, а что же происходит с золотой московской недвижимостью Матвея Ганапольского, пока он из Киева клеймит «страну-агрессора» Россию? А ничего плохого не происходит. Эта квартира вот уже много лет благополучно сдается в аренду. В настоящее время её снимает некая дама с детьми, чье имя я не называю по понятным причинам. Но теперь давайте выясним предположительную стоимость ежемесячной аренды такой же квартиры в центре Москвы в Сытинском тупике и в прилегающих районах (Патриаршие Пруды, Тверской бульвар и т.д.).

Вот лишь некоторые примеры: В Большом Палашевском переулке, что по соседству с Сытинским Тупиком, сдается квартира меньшей площади (всего-то 105 квадратов) за 160 тысяч рублей в месяц. В год получается один миллион девятьсот двадцать тысяч рублей дохода.

Или вот еще: На Малой Бронной, что тоже рядом с Сытинским, за стометровую квартиру просят уже 220 тысяч рублей в месяц или два миллиона четыреста тысяч за год.

Но и на этой хорошей квартире почти на Патриарших роскошная недвижимость Матвея Юрьевича Ганапольского не заканчивается. В период с 20.01.2012 по 23.12.2013 года ему принадлежала роскошная квартира по адресу: Москва, Ломоносовский проспект,25, корпус 2, кв.3… в элитном жилом комплексе «Доминион», что по соседству с домом, где хранил свои миллиарды полковник Захарченко. В декабре 2013-го года «журналист» квартиру на Ломоносовском успешно продает.

Ну и нельзя не вспомнить поименно тех, кто в 90-х годах получали невозвратные кредиты от группы «Мост» беглого олигарха Владимира Гусинского. Благодаря этим кредитам, являвшимися по сути простой перекачкой денег особо преданным журналистам, многие из нынешних оппозиционеров обзавелись элитным жильем в столице. Причем, совершенно бесплатно.

Процесс происходил так: Основными получателями были ведущие чиновники «Моста», руководители и «звезды» электронных и печатных СМИ конца девяностых годов, близкие к хозяевам холдинга люди. Погашение кредитов осуществлялось по двум схемам: погашение всего кредита за счет холдинга по различным финансовым схемам в течении установленного договором срока, хотя из документов, как правило, следовало, что выплачивал кредит сам получатель; погашение большей части кредита холдингом, а остатка действительно самим получателем. При увольнении, льготная схема выключалась, и остаток на момент расторжения контракта должник выплачивал полностью. Но кредитополучатели трудились на империю Гусинского до последнего. До полного погашения олигархом их кредитов.

Деньги на покупку недвижимости в виде фиктивных кредитов для сотрудников «Моста» выделались из реальных кредитных средств, получаемых группой. Подобные кредиты выдавались во все годы существования холдинга «Медиа-Мост». Пиковые выплаты приходятся на 1994-й год (основание НТВ), 1996-й (пик внешних заимствований), 2000-й (год неприятностей «Медиа-Мост»). И вот лишь некоторые персонажи, и суммы:

В списке получивших невозвратные деньги от «Моста» видим нынешних «борцов с режимом» Игоря Малашенко (супруга печально известной Божены Рынской) и оппозиционного журналиста Владимира Кара-Мурзу.

А в списке «дополнительных целевых выплат» за 1999-2000 года обнаружился и сам главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, получивший от олигарха Гусинского 183 тысячи 392 долларов США.

Конечно, далеко не все герои российской оппозиции, обладающие недвижимостью, компаниями и большими деньгами в России и за рубежом, упомянуты мною. Их много. Их очень много. Это и «эколог-оппозиционер» Евгения Чирикова, имеющая недвижимость в Эстонии, это и оппозиционный журналист Артемий Троицкий, купивший квартиру в элитном районе Таллина Пирита, и многие другие. В ближайшее время я расскажу о них.

Но и теперь хотелось бы поинтересоваться у «разоблачителя» особняков и иностранной недвижимости Алексея Навального. А почему все вышеперечисленные персонажи отсутствуют в списках разоблачений Фонда борьбы с коррупцией и лично гражданина Навального? Может быть, времени не хватило? Тогда, пожалуйста, вот готовая фактура для дальнейших разоблачений. Может, «кандидат в президенты» Навальный хоть раз в жизни продемонстрирует свою непредвзятость и, скажем, разместит вышеприведенную информацию у себя на сайте?

Олег Лурье