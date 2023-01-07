

◽️ Объединенная группировка российских войск (сил) в районе проведения специальной военной операции с 12-ти часов московского времени 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено одиннадцать минометных обстрелов российских позиций.

На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник пятьдесят один раз применил артиллерию по подразделениям российских войск.

◽️ По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS».

◽️ В Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь тридцать один раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел семнадцать артиллерийских обстрелов. Ответным огнём российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены.



◽️ Несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24-х часов сегодняшнего дня.



◽️ На Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. Ответным огнём уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери данных подразделений противника составили более 30-ти военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап.



◽️ На Донецком направлении сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой народной республики. Потери противника в результате ответного огня составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.



◽️ На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнём уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области.



◽️ Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», а также противорадиолокационная ракета «HARM» производства США в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское Донецкой Народной Республики и Очереватое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2843 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7441 танк и другие боевые бронированные машины, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7957 единиц специальной военной автомобильной техники.