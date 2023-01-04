Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (04.01.2023 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.
◽️ На Красно-Лиманском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
В районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой Народной Республики уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника.
Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа.
◽️ На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
◽️ На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой Народной Республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.
◽️ Кроме того, в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики, а также Червоное Запорожской области, за сутки уничтожено свыше 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах.
В районах населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ.
В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».
В районах населенного пункта Покаляное Харьковской области и города Орехов Запорожской области на огневых позициях уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».
В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожена вместе с расчётом гаубица Д-20.
Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики и населенного пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолёты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Запорожской области, Благовещенка, Петровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц специальной военной автомобильной техники.
Более 16 млн тонн продовольствия вывезено из украинских портов:
https://eadaily.com/ru/news/2023/01/04/bolee-16-mln-tonn-prodovolstviya-vyvezeno-iz-ukrainskih-portov
Явное получение ВСУ ракет большой дальности серьезно осложняет обстановку.
Отправка “армат” и дальней авиации делает ситуацию такой,
что слово “украина” уже не существует.
Ничо там не усложняет, если бы хотели уе-ли сильно и раз-ли все к е-ням. Там таким маразмом занимаются, что п-сец. Значит им так надо, Минским испражнениям нет альтернативы. Марик просто возьми. Ловили ловили Азов и Сайру. Поймали и Сайру и Азов, отпустили, снова ловят. Как в анекд. Рыбнадзор хоп браконьра. А тот – у меня рыба ручная. Это как? Смотри отпускаю. И ? И нету ни рыбы ни повода для штрафа.
Ты унюхал точно направление Кучки НАВЕРХУ ,как же так спустить эту гадскую суммму в 38(а можжет ибольше )трлн пустых долларов ,когда активов под них столько нет ,а тут еще напроизводили кучу всего ,что не реализуется ,а цены держать хотят ,чтобы счастье им продлевалось вечно..
“бросить курить легко — уже сто раз бросал
так и банкстеры уже сто раз договаривались, пока откладывать финальные разборки было не так рискованно, чем перейти к ним
однако теперь риски обрушения системы из-за навеса долгов и деривативов перевесили риски перехода к управляемому спуску
так что все предыдущее время договаривались и договорились хотя бы о минимально безопасных рамках дальнейшей жесткой драки за сохранение активов.У них полная неизвестность ,здесь полная неизвестность впереди и задача сформировать новый более устойчивы баланс
причем пытаются делать разными финансово-политическими и иными инструментами, лишь отчасти опробованными и никогда в такой ситуации
так что где и в каком режиме окажется система по итогу ближайших лет 30-40, никому не известно, это будет сугубо творческий итог, определяемый обстоятельствами, а не планами
известно лишь, в какие рисковые стороны и состояния нельзя заходить, чтобы не свалиться всем миром в новое средневековье, только с запасами ОМП поначалу
п.с. так что не украл в 90гг святые,значит уже никогда ,а 30-40-это конец жизни для многих здесь..Единственно пугает ,что эти Вальки ,Голиковы Таньки насоветуют ВВП -мол наши привыкли терпеть,а вот там на западе избалованные и им надо уступить,как всегда ..Сотни лет гнуть перед ними спину и млеть от их Версаче -это уже в крови..
Восток обьявлен ,но идти туда Москва и Питер не захотят …еще долго…
Так что ,хорошо что выборы у всех в 2024-понадобится картинка ,а дальше..всё пугает..
Если раз-бут к еб-ям дол-ов, то где потом брать дол-ов чтобы еб-ись на работе за 10 дол в день ?
и еще -ты подвираешь немного про сайру и т.др.медведчуков :
полная управляемость военной машины, исключение атаманщины с ее неизбежными локальными сговорами с родственными атаманами с другой стороны (даже из лучших побуждений можно всю армию завести в ловушку) — обязательное условие достижения стратегической цели СВО, то есть реальной, а не пропагандистской победы
видимо только это и вызвало необходимость включения ДНР в состав РФ, а с нею и еще трех регионов, несмотря на все многочисленные минусы этого решения. Формат нового Союза России, Новороссии и Белоруссии при единой военной машине был бы намного политически выгодней..уловил мысль??
это реальность, данная в горьких ощущениях, а не план
как мы вполсилы действуем на б/У, так и натовские штабы действуют вполсилы
а то и слабее с обеих сторон
в политике важна угроза как рычаг влияния, а не ее реализация. Но без демонстрации угрозы тоже никак..уже
Золотые слова Марианна Бенедиктовна.
Все о народе думаете.
Так же как выкручивает военный аналитик Шарий.
Что не 90 убитых в ПТУ а сотни.
И не мобильники виноваты, потому что операторы не украинские.
По моему 90 опознанных. В этом слове смысл.
разумеется -сегодня народ -это я- не буду же я думать про ваши дома и сдаваемые квартиры и доп.налоги на них -еще поживете ,как привыкли ,а народ сегодня уже нет …
и какой же смысл в цифре 90 увас заложен -100 на 100 в дружковке??
Уважаемый бедный народ “марина”.
Обещаю вам что в следующем году олигархи на Украине будут все посажены.
И от этого у народа “марины” будет много счастья.
370 в перспективе.