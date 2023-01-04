

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.



◽️ На Красно-Лиманском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

В районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой Народной Республики уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника.

Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа.



◽️ На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.



◽️ На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой Народной Республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.

◽️ Кроме того, в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики, а также Червоное Запорожской области, за сутки уничтожено свыше 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.



Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах.

В районах населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.



В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».

В районах населенного пункта Покаляное Харьковской области и города Орехов Запорожской области на огневых позициях уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожена вместе с расчётом гаубица Д-20.



Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики и населенного пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолёты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Запорожской области, Благовещенка, Петровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц специальной военной автомобильной техники.