

◽️ 31 декабря 2022 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

◽️ Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны.



◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.



На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа.



На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.



На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

◽️ Кроме того, уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой народной республики.



Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.



В районе населенного пункта Камышевка Донецкой народной республики уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.

В районе города Артемовск Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50.

В районе населенного пункта Мирное Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.



В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Иванополье и Звановка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы «Krab» польского производства, с которых велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов Донецкой народной республики. Также, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожены две украинские гаубицы Д-20.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зеленый Гай, Славное Донецкой народной республики, Площанка Луганской народной республики, Цаповка Белгородской области, Очеретоватое Запорожской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым.

◽️ Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2779 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7350 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3756 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7859 единиц специальной военной автомобильной техники.