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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (29.12.2022 г.)

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Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктовТимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Кроме того, в районах населенных пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.

◽️ Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсон, населенных пунктов: Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах. В районах населенных пунктов Северск и Артемовск Донецкой Народной Республики, а также Степное Запорожской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

◽️ В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня «HIMARS» производства США. В городе Северск Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица «Мста-Б» и в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.

◽️ Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Червоная Диброва и Кошелевка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Любимовка Херсонской области. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Попасная Луганской Народной Республики, Переможное и Тарасовка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и других боевых бронированных машин, 953 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3742 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7810 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/23019
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11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 958 578
    Sibiryak 53 мин. назад

      не понял, херсон что ли уже долбим, а как же россияне там?

      • 10186 7722
        малышSibiryak 48 мин. назад

          Я бы сказал, но я не умею вести беседу.
          Будем ждать вас когда вы поймете, и нам расскажите.

          1
          1
        • 27530 23204
          маринаSibiryak 45 мин. назад

            эрзя уманьский -ты про спутники слышал -не выглядывай в окно, по носу схлопочешь,если захотят…

            • 958 578
              Sibiryakмарина 39 мин. назад

                а я чё? я ниче, в сводке сказано долбанули по херсону, а осколки воще летят на сколь метров?

              • 958 578
                Sibiryakмарина 31 мин. назад

                  кстати к вам укры ракетку пульнули, очевидно решили проверить вашего батьку на крепость яик, на словах то он уж шибко грозный, посмотрим как в деле?

                  • 27530 23204
                    маринаSibiryak 26 мин. назад

                      им слабо это.. рассматриваются две основные версии произошедшего. Среди них залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Также, по одной из версий, ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

                      Сведений о пострадавших нет.

                      • 958 578
                        Sibiryakмарина 22 мин. назад

                          с 300 ошибочно не летают, а что сбили это молодцы, но и это не суть, главное укры начали вас проверять. так что бери маринка манатки и айда ко мне, я тебя поселю в таёжном домике и стану кое что с тобой делать, догадайся что?

                        • 27530 23204
                          маринаSibiryak 10 мин. назад

                            эрзя и мразь -знаешь к какому правилу в русском относятся

                          • 958 578
                            Sibiryakмарина 6 мин. назад

                              ну вот, я как приятней хотел а ты сразу кусаться, что совсем УЖЕ не любишь делать это? сечёшь о чём я?

                            • 27530 23204
                              маринаSibiryak три минуты назад

                                С.Н.Г. эрзя ..подарок тебе и твоим уманьским дочкам с зятьями ..Атомный подводный ракетный крейсер “Генералиссимус Суворов” сегодня официально вошел в состав флота. На корабле поднят флаг ВМФ.

                                Также в состав флота вошли 1 МРК и 1 морской тральщик. Кроме того, спущен на воду еще один атомный подводный ракетный крейсер “Император Александр III”.

                                Путин заявил, что кораблей будут строить больше.

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