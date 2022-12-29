Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (29.12.2022 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктовТимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Кроме того, в районах населенных пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.
◽️ Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсон, населенных пунктов: Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах. В районах населенных пунктов Северск и Артемовск Донецкой Народной Республики, а также Степное Запорожской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
◽️ В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня «HIMARS» производства США. В городе Северск Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица «Мста-Б» и в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.
◽️ Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8.
◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Червоная Диброва и Кошелевка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Любимовка Херсонской области. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Попасная Луганской Народной Республики, Переможное и Тарасовка Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и других боевых бронированных машин, 953 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3742 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7810 единиц специальной военной автомобильной техники.
не понял, херсон что ли уже долбим, а как же россияне там?
Я бы сказал, но я не умею вести беседу.
Будем ждать вас когда вы поймете, и нам расскажите.
а сводка вам нафига? вникайте
эрзя уманьский -ты про спутники слышал -не выглядывай в окно, по носу схлопочешь,если захотят…
а я чё? я ниче, в сводке сказано долбанули по херсону, а осколки воще летят на сколь метров?
кстати к вам укры ракетку пульнули, очевидно решили проверить вашего батьку на крепость яик, на словах то он уж шибко грозный, посмотрим как в деле?
им слабо это.. рассматриваются две основные версии произошедшего. Среди них залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Также, по одной из версий, ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.
Сведений о пострадавших нет.
с 300 ошибочно не летают, а что сбили это молодцы, но и это не суть, главное укры начали вас проверять. так что бери маринка манатки и айда ко мне, я тебя поселю в таёжном домике и стану кое что с тобой делать, догадайся что?
эрзя и мразь -знаешь к какому правилу в русском относятся
ну вот, я как приятней хотел а ты сразу кусаться, что совсем УЖЕ не любишь делать это? сечёшь о чём я?
С.Н.Г. эрзя ..подарок тебе и твоим уманьским дочкам с зятьями ..Атомный подводный ракетный крейсер “Генералиссимус Суворов” сегодня официально вошел в состав флота. На корабле поднят флаг ВМФ.
Также в состав флота вошли 1 МРК и 1 морской тральщик. Кроме того, спущен на воду еще один атомный подводный ракетный крейсер “Император Александр III”.
Путин заявил, что кораблей будут строить больше.