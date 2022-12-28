Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (28.12.2022 г.)

39 0


Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 170-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.

◽️ На Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

◽️ На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка Донецкой Народной Республики, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. В районе города Северск уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б». В районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и других боевых бронированных машин, 950 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3737 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7792 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/22988
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru