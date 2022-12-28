Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (28.12.2022 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 170-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.
◽️ На Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
◽️ На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка Донецкой Народной Республики, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. В районе города Северск уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б». В районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и других боевых бронированных машин, 950 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3737 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7792 единиц специальной военной автомобильной техники.