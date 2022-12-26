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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (26.12.2022 г.)

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Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской Народной Республики, а также Терны и Торское Донецкой Народной Республики.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняты выгодные рубежи и позиции. В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35-ти украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79-ти районах. В районах населенных пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Первомайское Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

В районах населенных пунктов Торское, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены три украинские гаубицы Д-30.

В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня «HIMARS» производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое Донецкой Народной Республики и Змиевка Херсонской области.

◽️ Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Байрак Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/22936
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 12639 11665
    Stelm 37 мин. назад

      Превосходно. А наступление вообще будет? Или тактика “перемалывания”? С учетом количества и качества поставляемой техники НАТО можно еще этим заниматься лет 100. Или 200. Или вечно.

      • 10139 7675
        чужойStelm только что

          Там уже военных украинцев не так много и осталось. Бой идет со всем мировым сообществом. Это ломка и военного мирового жандарма и мировой денежной системы. Все это обычным трудовым людям не нужно.
          Бой идет не ради славы,
          Ради жизни на земле.

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