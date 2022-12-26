

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской Народной Республики, а также Терны и Торское Донецкой Народной Республики.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.



На Донецком направлении российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняты выгодные рубежи и позиции. В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35-ти украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.



На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.



Ракетными войсками и артиллерией поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79-ти районах. В районах населенных пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников.



В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Первомайское Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

В районах населенных пунктов Торское, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены три украинские гаубицы Д-30.

В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня «HIMARS» производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое Донецкой Народной Республики и Змиевка Херсонской области.



◽️ Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Байрак Донецкой Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники.