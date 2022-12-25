

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики. Кроме того, активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.



◽️ На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.



◽️ На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка Донецкой Народной Республики.

Безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих. Уничтожен один танк и три боевые бронированные машины.



Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86-ти районах. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.



В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и в районе населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Град». Также в районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб». В районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Змиевка, Площанка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Малый Кременчик Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области.



Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и один реактивный снаряд «Ураган» в районах населенных пунктов Житловка и Краснореченское Луганской Народной Республики, Куйбышево Донецкой Народной Республики и Мирное Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2724 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7240 танков и других боевых бронированных машин, 940 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7747 единиц специальной военной автомобильной техники.