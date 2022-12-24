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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (24.12.2022 г.)

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Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате ударов российской авиации и огневого налёта артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

◽️ На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.

◽️ На Южно-Донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также  53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92-х районах.

✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8.

  Российским средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кирово Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Еленовка, Кирилловка, Володино, Артемовск и Ольгинка Донецкой Народной Республики, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Пологи Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7222 танка и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3704 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7737 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/22893
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