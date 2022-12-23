Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (23.12.2022 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
◽️ На Красно-Лиманском направлении в районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка Луганской народной республики штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника. Кроме того, в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа.
◽️ На Донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск Донецкой народной республики. Уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
◽️ На Южно-Донецком направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное Донецкой народной республики уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах. В районе населенного пункта Новоселидовка Донецкой народной республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
В районе населенного пункта Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе города Харьков вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики.
✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая Донецкой народной республики, Малиновка, Малые Щербаки и Пологи Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Комиссаровка Луганской народной республики перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Тулу, где проведет совещание по обеспечению вооруженных сил и посетит конструкторское бюро по производству высокоточного оружия.
Президент России в ходе рабочей поездки в Тулу посетит конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия, различных систем вооружения, где ознакомится с продукцией, передает ТАСС.
Затем у Путина запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин покажет главе государства региональный ситуационный центр..
п.с. кто-то сомневается что положение вещей в армии улучшится теперь..
А без визита до визита все сидели сложа руки в брюки. Ухохотаться с Вас. Сколько в РФ городов с ВПК, все ?
“п.с. кто-то сомневается что положение вещей в армии улучшится теперь..” – Шедевр от Вас. Вечер становится веселее.)) Вам респект,- так унизить ВВП, как руководителя государства : ” Сидел в Кремле и говорил в экран, – никто ничего не делал. Как только поехал, – сразу все начали чё-та шевелиться.” Воистину из ребра дамы деланные. Сатаной.
Малыш -а смейся ,смейся больше -он спасает от шизофрении -помнишь БУТ говорил по 5 минут утром смеялся…Весь мир смеется над вашим нариком и гомиком Зе и только вы в упор этого не видите ,выклянчивая по миру Оружие ,но зато тебя смешат поездки Путина..Смеется ведь тот, кто смеется последним..
Поздравляю,ты практически нашел свое отражение в гротескной форме -Тетю в маске -кайфуйте теперь..
Не нашим, а Ваших кошерных. А Вы развлекайте публику на бис. Бис !
А это чей ??ваш ведь.Или отрекаешься любя..https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4514206.html
Ваш.))
шо?отрекся загодя .Наш Путин нравится или ваш Бидон?
С праздником ! )) Мартини ?
Бульба престолов(ТК): “А теперь (https://t.me/dimsmirnov175/41907) Украина размещает ударные системы и бьёт прямо по территории России, когда ей хочется. По Крымскому мосту, по базе Стратегической авиации, по НПЗ, по газопроводам, по городам. И эти удары, очевидно, не были ни последними, ни самыми чувствительными.
Ничтожество в дипломатии. Ничтожество в военном деле. Назаключавший Минсков и Стамбулов, насдвигавший вправо вооружения предатель. Герр Путин, агент БНД, поднявший за 20 лет экономику Германии и ЕС.
Теперь цели войны выполнены со знаком минус, атаки по территории и стратегическим объектам РФ вошли в категорию допустимого и даже будничного. Теперь РФ для Украины и Запада как Сирия для Израиля. Проходной двор.
Война могла обезопасить Россию, но план вторжения 24 февраля был составлен предателями, которые сейчас должны болтаться, а не управлять армией или тем более страной.
Расчитывать на победу при их руководстве это ещё больший дегенератизм, чем тупость самих новиопов.” https://t.me/bulbe_de_trones/4048
Да ну на …А кто поставляет?спроси у Жорика -он там с сестрами и братьями славянами этот контроль ведут и учитывают с Шарием :
“https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4514747.html…Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
Хм, главное не забыть потом когда турки в очередной раз зайдут вырезать эту фауну неблагодарную, что это совсем не братушки, а какая то срань, прикидывающаяся народом.
И не читай с утра эти ужасы -они тебя пугают и лишают аппетита?https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4514747.html