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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (23.12.2022 г.)

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Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении в районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка Луганской народной республики штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника. Кроме того, в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа.

◽️ На Донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск Донецкой народной республики. Уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

◽️ На Южно-Донецком направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное Донецкой народной республики уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах. В районе населенного пункта Новоселидовка Донецкой народной республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В районе населенного пункта Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе города Харьков вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики.

✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.

  Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая Донецкой народной республики, Малиновка, Малые Щербаки и Пологи Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Комиссаровка Луганской народной республики перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/22859
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10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 27449 23123
    марина два часа назад

      Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Тулу, где проведет совещание по обеспечению вооруженных сил и посетит конструкторское бюро по производству высокоточного оружия.

      Президент России в ходе рабочей поездки в Тулу посетит конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия, различных систем вооружения, где ознакомится с продукцией, передает ТАСС.

      Затем у Путина запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин покажет главе государства региональный ситуационный центр..
      п.с. кто-то сомневается что положение вещей в армии улучшится теперь..

    • 58 46
      chink-1 час назад

        Бульба престолов(ТК): “А теперь (https://t.me/dimsmirnov175/41907) Украина размещает ударные системы и бьёт прямо по территории России, когда ей хочется. По Крымскому мосту, по базе Стратегической авиации, по НПЗ, по газопроводам, по городам. И эти удары, очевидно, не были ни последними, ни самыми чувствительными.

        Ничтожество в дипломатии. Ничтожество в военном деле. Назаключавший Минсков и Стамбулов, насдвигавший вправо вооружения предатель. Герр Путин, агент БНД, поднявший за 20 лет экономику Германии и ЕС.

        Теперь цели войны выполнены со знаком минус, атаки по территории и стратегическим объектам РФ вошли в категорию допустимого и даже будничного. Теперь РФ для Украины и Запада как Сирия для Израиля. Проходной двор.

        Война могла обезопасить Россию, но план вторжения 24 февраля был составлен предателями, которые сейчас должны болтаться, а не управлять армией или тем более страной.

        Расчитывать на победу при их руководстве это ещё больший дегенератизм, чем тупость самих новиопов.” https://t.me/bulbe_de_trones/4048

        • 27449 23123
          маринаchink-1 час назад

            Да ну на …А кто поставляет?спроси у Жорика -он там с сестрами и братьями славянами этот контроль ведут и учитывают с Шарием :
            “https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4514747.html…Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.

            Хм, главное не забыть потом когда турки в очередной раз зайдут вырезать эту фауну неблагодарную, что это совсем не братушки, а какая то срань, прикидывающаяся народом.
            И не читай с утра эти ужасы -они тебя пугают и лишают аппетита?https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4514747.html

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