

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка Луганской народной республики штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника. Кроме того, в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа.



◽️ На Донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск Донецкой народной республики. Уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.



◽️ На Южно-Донецком направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное Донецкой народной республики уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах. В районе населенного пункта Новоселидовка Донецкой народной республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В районе населенного пункта Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе города Харьков вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.



В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая Донецкой народной республики, Малиновка, Малые Щербаки и Пологи Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Комиссаровка Луганской народной республики перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.

