

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении в результате нанесения поражения по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в ходе огневого налета российской артиллерии поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 20-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.



◽️ На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.



◽️ На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь Донецкой народной республики.

В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах.



В районе населенного пункта Веселое Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы. В районе населенного пункта Птичье Донецкой народной республики уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777. В районах населенных пунктов Артемовск Донецкой народной республики, Гуляйполе Запорожской области и Очаков Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.



В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск Донецкой Народной Республики.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь.

Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики уничтожен украинский вертолет Ми-8.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковский Донецкой народной республики.

◽️ Также перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 350 самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.