

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и три автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.



◽️ На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка Донецкой Народной Республики в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.



◽️ На Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на данном направлении составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражён склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.

◽️ В районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское Донецкой Народной Республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Тимофеевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Северное Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, за сутки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рудово Луганской Народной Республики, Волноваха, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Великие Копани Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.

