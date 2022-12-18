

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики в результате огневого налета российской артиллерией нанесено поражение резервам противника. Кроме того, упреждающим огнем по штурмовым группам ВСУ пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная Луганской народной республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа.



На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой народной республики. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск. В районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой народной республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника. В районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка Донецкой народной республики и Новоселовка Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144-х районах.

В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



◽️ Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники.