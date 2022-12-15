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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (15.12.2022 г.)

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◽️ Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населенного пункта Софиевка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции.
В течение суток противником предпринимались безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Все контратаки ВСУ были отражены. Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены резервы противника в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля.

◽️ Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86-ти районах.

В районе города Купянск в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск.

В городе Орехов Запорожской области уничтожен склад материально-технических средств ВСУ.

В районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

◽️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское Донецкой Народной Республики и Садовое, Семеновка Запорожской области.

◽️ Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новогоровка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2669 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7127 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7614 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/22678
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