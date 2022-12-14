

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов.



◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении населенных пунктов Площанка и Кременная Луганской Народной Республики.

◽️ В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ. Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа.



◽️ На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.



◽️ На Южно-Донецком направлении ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой Народной Республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.

Кроме того, нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка Донецкой Народной Республики пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.



Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186-ти районах.



◽️ В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман».

Кроме того, в населенном пункте Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.

В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В районах населенных пунктов Ямполовка и Калинина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Переможное, Токмак Запорожской области и Рачевка Херсонской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня «HIMARS».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.