Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (13.12.2022 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.
◽️ На Донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника. В результате огневого поражения уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.
◽️ На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка Харьковской области, Георгиевка, Водяное Донецкой народной республики и Желтая Круча Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172-х районах.
В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка и Кременная Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Первомайск Луганской Народной Республики и противорадиолокационная ракета «HARM» в районе населенного пункта Макаровка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники
Брифинг-2.
Главное об Украине из заявления “Большой семерки”, которая собиралась сегодня с участием Зеленского.
1. Участники заявили, что хотят привлечь Путина к ответственности за военные преступления. “Мы привлечем президента Путина и ответственных лиц к ответственности в соответствии с международным правом”.
2. “Ядерная риторика России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия”.
3. Министров финансов стран “семерки” встретятся в ближайшее время, чтобы “обсудить общий подход к скоординированной поддержке бюджета Украины на 2023 год”.
4. 21-22 июня 2023 года пройдет конференция по восстановлению Украины в Лондоне. Она определит долгосрочную стратегию восстановления Украины.
5. Страны G7 готовы согласовать вместе с Украиной и заинтересованными странами “долгосрочные обязательства в области безопасности и другие обязательства, чтобы помочь Украине защитить себя”. При этом ставится цель “предотвратить будущую российскую агрессию”.
6. Участники встречи, обсуждая военную помощь, уделили первоочередное внимание предоставлению Украине средств противовоздушной обороны
7. “До сих пор мы не видели никаких доказательств того, что Россия привержена устойчивым мирным усилиям. Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Зеленского “Справедливый мир””.
8. “Война России в Украине усугубляет существующие уязвимые места в мировой экономике, оказывая прямое влияние на стоимость жизни людей в наших странах и наиболее уязвимых слоев населения в мире”.
Значит готовят линию раздела и рулить будет Лондон?
п.с. Этот мировой и многовековый Абьюзер жидовья ,захвативший властные верхушки государств и накачавший наркотой жиденка Зелю заразил уже всю Европу на суицид…Ох,эти черноземы и Черное море -давняя ,давняя мечта жидов…
А Европа поди думает, – раз “бьет” (мировой, многовековой абьюзер), значит “любит”
вот Елена из Европы не захотела ответить ,как там они получают удовольствие от плетки,они же другие …
Так мило :Европейский союз выделит Украине для стабилизации энергосистемы 30 млн светодиодных ламп, которые поставят через создаваемый в Польше хаб, сообщила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров в Париже.
По ее словам, ЕС предоставит Украине также 800 генераторов, включая 40 больших генераторов, способных обеспечивать электроэнергией больницу…
т.е. каждому солдату и жителю по лампочке ?а куда включать
Параллельный импорт организуют,если у себя не найдут куда включать.
Я считаю спецоперацию великолепной.
Под**ки, под**ецы, преда** тели, им нельзя в пионерском галстуке.
Я такой гад.
В Белоруссии появился новый глава Министерства иностранных дел. Соответсвующий указ подписал сегодня, 13 декабря, Александр Лукашенко.Алейник.С..
А что весь белорусский мид из австрийской Академии : и послов Англии..??
https://ria.ru/20221213/aleynik-1838335772.html
И чё ? Было лучше ?
то то и оно -однажды определили с кем идти -и из колеи никуда -а ты про союз,но с кем ?
Наиграюцца – кончат.
Наболится – отвалицца.
Да с Вами же. Неужели настолько тонки намёки чужого ? Или – склероз с куриной слепотой ?
А нас братаны славяне из Сербии не втянут в долгую ,долгую войну..”Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что решение о вхождении Сербии в состав России зависит от воли сербского народа.
«Я не знаю, насколько это (вхождение Сербии в состав России) реально, потому что здесь решение не Вучича, а народа. Это должны определять люди, это референдум», — сказал политик.
Я уже у многих читаю,якобы План ,чтобы Россия вернулась к контролю(читаю содержание ,как и в СССР СЭВ этот )восточной Европы в перспективе ,когда блогороднокровные отойдут на Перезагрузку ,отбросив поиспользованных славян..всякой другой швали за счет русских.И назовут это победой для дураков…Мне не нравится это ,но от их Плана то куда денешься и это будет долгий ,долгий процесс до 2030-50гг ,т.е незаметным..