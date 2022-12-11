

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.



◽️ На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской Народной Республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.

◽️ Кроме того, в районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике, уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.



◽️ На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.



◽️ На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177-ми районах.



В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град».



В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Алмазное Донецкой Народной Республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.