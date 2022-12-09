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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (9.12.2022 г.)

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Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.  Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

◽️ На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

◽️ На Южно-Донецком направлении противник силами до трех усиленных взводов безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области.  В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.  Потери противника на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS II» производства ФРГ.

В районе населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населенного пункта Золочев Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». 

В районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики уничтожена реактивная система залпового огня «Ураган». 

В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожены три установки реактивной системы залпового огня «Град». 

В населенном пункте Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Первомайск и Алчевск Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/22518
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