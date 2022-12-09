

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.



◽️ На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.



◽️ На Южно-Донецком направлении противник силами до трех усиленных взводов безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS II» производства ФРГ.



В районе населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населенного пункта Золочев Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».

В районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики уничтожена реактивная система залпового огня «Ураган».

В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожены три установки реактивной системы залпового огня «Град».

В населенном пункте Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Первомайск и Алчевск Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники.