

◽️ Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS-II» производства ФРГ. В районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки «HIMARS» производства США. В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников.



◽️ На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.



◽️ На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.



◽️ На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.



◽️ На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 196-ти районах. В районе населенного пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики.

◽️ Также, за сутки перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационная ракета «HARM» в районах населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.

