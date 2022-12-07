Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (07.12.2022 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината «ArcelorMittal» в городе Кривой Рог, уничтожено более 70-ти ракет реактивной системы залпового огня «HIMARS», две пусковые установки РСЗО «MLRS». Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения.
◽️ На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.
◽️ На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.
◽️ На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап.
◽️ На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики.
Огнем артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183-х районах.
В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. В районах населенных пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня «HIMARS» и 48 реактивных снарядов к ней. В районе населенного пункта Барвенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Амбарное Харьковской области.
◽️ Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе Луганской Народной Республики и Волноваха Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.
сводка, ранее стрелявших в полицейских оказался бойцом вагнера, сидевший за разбой и грабёж, это для маринки, я ей и говорил что так и будет. зек он и есть зек. украл, сел, вышел, украл, сел, вышел. типа горбатого могила исправит
Что струсил?кого-то отправлял за решетку? Он пострелял по полицейским ,возможно старые счеты ,возможно кукуху снесло…это исключение..Гораздо подлее и гораздо вреднее для родины -вот такие гилые ,как ты и хохлололожорики…-они баламутят народ и толкают их на майданы,спрятавшись за их спинами и пилят,пилят,бизнес и квартирки…
щас будет так, зеки люди паниковые и среди их по любому появится интрига, типа их вернут обратно в зоны и тогда ТЫСЯЧИ рванут в побег
разве война не лучший полиграф -кто есть кто .И не надейся ,вот прямо ждете гадостей -а вам их нет у нас..
мы ышо увидим новости изнасилований, грабежей и разных зековских банд вооружённых до зубов
Евгений Пригожин:
“В случае, если действительно Николин был бойцом ЧВК “Вагнер” и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом “совершенно секретно”, попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу РФ. В свою очередь оперативная группа ЧВК “Вагнер” проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах”.
п.с. жди к тебе тоже придут за разьяснениями
ну вот взяла и напугала, ладно я ошибаюсь и путин и пригожин и ВСЯ власть рф хорошая, короче я исправился
Молодцы. И реактивные снаряды и самолеты появились. Молодцы.
Как украинцы встретят новый год, так без отопления и проведут.
Лишь бы не было войны.
Ситуация жизни и смерти на Украине вызывает некоторые размышления о людях и судьбах
Конечно, все люди разные. Расы, народы, языки, обычаи и традиции… Говорят, что разнообразие, – уже есть замысел Творца. Также разный уровень близости к Богу. Говорят об уровне Сознания, о развитии Души.
Хотелось бы, уже по внешним признакам как-то различать, насколько человек близок к Богу, или его хозяин — Сатана.
Думаю, следует обращать внимание на то, что главное в его сфере потребления.
Бывает, кому-то доставляет удовольствие кого-то мучить (животное, человека). Кто-то получает удовольствие, наблюдая мучения живого существа. Потребность такая. Такой индивидуум — друг самого Сатаны.
А есть и такие: его главная потребность — нажива! Специальности: по движимости- недвижимости, деньгам, золоту и драгоценностям. Человек счастлив, когда у него много… Этот уже на пути к Сатане
Другой случай. Человек животных любит, для него главное удовольствие — поработал наемником, – сытно поел, посмотрел ТВ, поспал, развлекся. И чувствует себя в полном порядке. Никаких вопросов за пределами «материи». Про такого можно сказать пословицей «Не богу свечка, ни чёрту кочерга!»
Ещё случай — человек неугомонный. Ему хочется всегда что-то сотворить. Творчество может быть разным. К примеру — что-то сломать (это делают дети). Но с годами возникает потребность:
- Сделать что-то своими руками — вкусное блюдо, вязание, вышивку, картину….
- Придумать что-то своими мозгами — открытие, проект, новую конструкцию…
- Выразить свою эмоцию, свой образ – через музыку, поэзию, живопись…
Человек неугомонный творческий имеет интерес к духовной пище. Любит хорошую музыку, хорошие стихи, посещает выставки, музеи, театры.
Итак, человек неугомонный — человек на пути к Богу!
А ещё есть люди (их немного), которые заняты поисками Истины. Их интересует строение Мироздания, законы Вселенские. Ищут Просветление и готовы выйти из мира людей в более высокие сферы. Другие считают их «не от мира сего», и это действительно так!
Людей много, люди разные. Но у каждого только два пути: либо к Богу, либо к Сатане.
Свободу выбора никто не отменял!
Информация к размышлению….Рост преступности по регионам.Статистика МВД.Лидер-Курская область +675!!!процентов.Белогородская область-213 процентов.Москва-203 процента.Республика Крым-133 процента…Псковская область,Тамбовская область,Санкт-петербург….и т.д.В составе организованных групп средний рост-13 процентов…и т.д.
Зимняя спецоперация: передышки не будет, считают военные
эксперты https://svpressa.ru/war21/article/354607/