

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината «ArcelorMittal» в городе Кривой Рог, уничтожено более 70-ти ракет реактивной системы залпового огня «HIMARS», две пусковые установки РСЗО «MLRS». Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения.



◽️ На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.



◽️ На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.



◽️ На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап.



◽️ На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики.

Огнем артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183-х районах.

В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. В районах населенных пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня «HIMARS» и 48 реактивных снарядов к ней. В районе населенного пункта Барвенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Амбарное Харьковской области.

◽️ Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе Луганской Народной Республики и Волноваха Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.