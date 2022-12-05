Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (5.12.2022 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.
◽️ На Красно-Лиманском направлении решительными действиями российских войск сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.
Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.
◽️ На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений.
За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.
◽️ На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции.
Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Кругляковка, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, Тоненькое, Торское, Ивано-Дарьевка, Водяное Донецкой Народной Республики, а также 72-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193-х районах.
В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.
В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
В районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой Народной Республики сбит украинский МиГ-29.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.
Кроме того, за сутки уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Вишневое, Кирилловка, Степное Донецкой Народной Республики, Красноселовка и Токмак Запорожской области.
Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7477 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Одессе находятся цеха по производству начинки для БПЛА большой дальности.
Теоретически возможна доработка 101 с управлением со Старлинк.
лишь бы не было войны.
Для атаки на статичные объекты достаточно внести координаты GPS (как в случае с “Геранью”). Можно сделать свежий снимок со спутника и передать координаты. Вести в реальном времени БПЛА нет нужды.
Авиабазу в Энгельсе могли атаковать из России – далековато от Украины находится.
“Игрушки” могли завезти из Казахстана – граница дырявая (фуры с овощами и фруктами проезжают), или вместе с украинскими беженцами (среди них есть агенты СБУ, не без этого).
повреждены два ТУ 195-это жесть же -ракетоносцы у нас ведь штучно..
“Интересно, как это согласуется с действующей нормой: “Украинские граждане могут въезжать в РФ без визы до 1 января 2023 года”. Получается невесёлый лозунг: “Граждане диверсанты! Торопитесь пожаловать в Россию!”.
Стратегические бомбордировщики полетели на Украину вместе с ракетами.
Сегодня урожайный день ожидается.
С чего ты нашла повреждения ?
В наличии около 60-ти Ту-95.
“За битого двух небитых дают”. Может быть, в итоге начальники и командиры поймут, как выглядит современная война. А то готовились к прошедшей войне на учениях.
И всё равно от диверсий никуда не денешься.
Беженцев с Украины невозможно не пускать. Их в России очень много. Нужно тщательнее охранять объекты.
Хохлы непредсказуемые.
За всеми объектами не уследишь.
да я, как блондинка их перепутала с др.важными нашими носителями ЯО,сын мне обьяснил,что таких много,тракторами что ли назыаются..
Понятно,что нужно это на кого-то списать,лучше варианта чем хохлы нет,если бы их не было,то их надо было бы придумать,потому что если сказать,что это диверсии Запада,выходит что разведка и контрразведка в стране-гуано.Если сказать что безалаберность военных,то выходит что случаев слишком много – выводов нет,а “хохлы” самое то-”их много,мы не в силах,надо воевать до победы,мы победим”и тому подобная шняга гражданам на уши сгодиться.
П.С.”хохлы” конечно могут,поезд под откос пустить,мост взорвать и другие мелкие пакости сотворить,но делать диверсии на стратегических объектах они точно не состоянии-не тот уровень.Наверняка это “рука”Западных спецслужб и одной “маленькой”Ближневосточной,осуществлённая руками россиян.Хотя может быть ещё вариант-СВО показало масштаб воровства в армии,вполне возможно что заметают следы,этого самого воровства.
Замечаете параллели с “первой мировой специальной военной операцией”?
Я скажу больше. После первой мировой операция показала разруху в головах
Я вижу…
Обрати внимание ,Локи тебе не парирует -боится трусишка ,знает ,как ты двумя словами можешь его в лужу посадить.Это он своим партнерам идейным подкидывает подсказки -идейки ,которые Сергеевы могут превратить в двухсуточный балаган..Конечно -они же незаменимые бизнесмены,они нашли свой кошелек ,им война в лом ,лучше её не замечать -покалякать про Столетнюю и ни слова о врагах России нет,только ,если русских только дураками и предателями назвать ,зато ,что хохляцкий ,грузинский и др.раи прекратились с распадом СССР…
а это нюансы -главное в том ,что хохлы и Спецслужбы Запада одно целое -этого то ты не сможешь отрицать..хотя можешь поизворачиваться..Приехала Вика Нуландиха в Укру и опапньки – выслужились…
Ну ответ тоже вас устроит -снова отключения в холод.. итак всю зиму ,а наши в окопах с печками-атаковать не посылают ,чтобы выделили очередн.4млрд дол.. на прожитьё….Зима она покажет..глядишь и на майдан очередной придете -вам это раз плюнуть..вольные казаки
Боюсь, что, если Русский Народ не обеспечит победу над силями Тьмы на поле боя, то в дело вмешаются силы природы (которые от Бога).
Придется им организовать мировой катаклизм, в результате которого все социальные структуры человечества от Тьмы – просто рухнут. Не станет производства, исчезнут деньги, одичают города, силовые структуры станут не силовыми, а криминальными, сама властная элита исчезнет в подземных бункерах-убежищах.
Самый простой и эффективный вариант – солнечная вспышка, в результате которой исчезнет вся энергетика и электроника, спутники станут металлоломом
В хаосе и неразберихе оставшиеся люди будут выживать на продуктах земледелия и образовывать общины по роду деятельности.
Изначально признают, что все природные богатства — это собственность от Бога, никаких собственников-людей не должно быть. Живем по совести, соблюдая принцип безличной Справедливости, – в этом гарантия Развития!
Конечно, лучше обойтись без катаклизмов, нормальную жизнь люди могут построить и по своей воле, но без помощи Бога — не обойтись!
Пленные ВСУ возвращаются на фронт, чтобы воевать на стороне
российской армии: https://svpressa.ru/war21/article/354341/