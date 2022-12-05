

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.



◽️ На Красно-Лиманском направлении решительными действиями российских войск сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.



◽️ На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений.

За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.



◽️ На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции.

Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Кругляковка, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, Тоненькое, Торское, Ивано-Дарьевка, Водяное Донецкой Народной Республики, а также 72-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193-х районах.



В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.

В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой Народной Республики сбит украинский МиГ-29.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Вишневое, Кирилловка, Степное Донецкой Народной Республики, Красноселовка и Токмак Запорожской области.

Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7477 единиц специальной военной автомобильной техники.