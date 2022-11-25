Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (25.11.2022 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков.
◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено ещё более ста наемников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
◽️ На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.
◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана атака противника в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
◽️ На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населенного пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.
◽️ На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.
В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Залиман Луганской Народной Республики.
◽️ Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Кременная и Попасная Луганской Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники.
300 тысч призвано, а особых успехов нет. странно.
Так это смотря кто и где каких успехов ждёт.
Западные “партнёры” например, наверное спят и видят как бы мы тут на гражданке “проснулись”, да помогли мировой общественности Путина свергнуть.
Впереди выборы 2024год и они будут определяющими дальнейший Путь -Путин прошел свою часть пути и неплохо -Россия вновь на мировой Арене..Выборами Президента будут озадачены не только наши элиты,теперь же это наглядно показано ,как и кто выбирает премьров и даже Королей и Зачем..
“сильный преемник определяется не фамилией, а силами, что за ним стоят
за Путиным в 1999 были все корпоративные силовики, чекистская охрана крупного бизнеса
чтобы сложилась такая же сильная опора, нужна ситуация общей угрозы
наши заклятые партнеры это тоже понимают, поэтому пойдут на частичную разрядку и будут соблазнять корпоративные элиты сепаратными смягчениями торговых режимов,санкций,суля возможности
именно поэтому западные партнеры не дадут затянуть в формате военных действий,ибо война с украми рождает новых героев и силу поддерживающуюПутина,ибо победа им не светит..
иначе все позиции внутри РФ потеряют безвозвратно.
Несомненно, Путин контролирует Вертикаль ,потому в его круге ни одной личности ,бледные исполнители Патрушев и Бортников..Наконец-то Мальтийский рыцарь Шойгу повергнут ,учитывая первые полгода войны..с его девками..чему я рада
лидер должен объединять, а не раскалывать..Кто таким вам кажется или как черт из табакерки появится ..Не дай бог Израитель ,он открывает памятники и вешает награды ,Димона задвинули.Партийцы оскандалились и их заткнули..Вот это игра КГБиста ,не угадаешь.Что дальше в России-Развитие и Индустриализация с Цифровизацией -мишустик слишком тяжелый …Остается военный ,но не Пригожин и не приведи господи Кадырка хитрожопый ,хотя и связь со всеми мусликами ..Китай с Англией были бы за АГЛ ,но мы хорошо не вместе..Бог подскажет…
А 300 ли?
а зачем западным кентам путина, путина свергать?
Таки кентам то и незачем, а вот некентам…