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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (25.11.2022 г.)

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Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено ещё более ста наемников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

◽️ На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана атака противника в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

◽️ На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населенного пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.

◽️ На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.

В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Залиман Луганской Народной Республики.

◽️ Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Кременная и Попасная Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/22073
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 887 551
    Sibiryak 51 мин. назад

      300 тысч призвано, а особых успехов нет. странно.

      • 3139 3047
        ВикторSibiryak 41 мин. назад

          Так это смотря кто и где каких успехов ждёт.
          Западные “партнёры” например, наверное спят и видят как бы мы тут на гражданке “проснулись”, да помогли мировой общественности Путина свергнуть.

          • 26990 22716
            маринаВиктор 9 мин. назад

              Впереди выборы 2024год и они будут определяющими дальнейший Путь -Путин прошел свою часть пути и неплохо -Россия вновь на мировой Арене..Выборами Президента будут озадачены не только наши элиты,теперь же это наглядно показано ,как и кто выбирает премьров и даже Королей и Зачем..
              “сильный преемник определяется не фамилией, а силами, что за ним стоят

              за Путиным в 1999 были все корпоративные силовики, чекистская охрана крупного бизнеса

              чтобы сложилась такая же сильная опора, нужна ситуация общей угрозы

              наши заклятые партнеры это тоже понимают, поэтому пойдут на частичную разрядку и будут соблазнять корпоративные элиты сепаратными смягчениями торговых режимов,санкций,суля возможности

              именно поэтому западные партнеры не дадут затянуть в формате военных действий,ибо война с украми рождает новых героев и силу поддерживающуюПутина,ибо победа им не светит..

              иначе все позиции внутри РФ потеряют безвозвратно.
              Несомненно, Путин контролирует Вертикаль ,потому в его круге ни одной личности ,бледные исполнители Патрушев и Бортников..Наконец-то Мальтийский рыцарь Шойгу повергнут ,учитывая первые полгода войны..с его девками..чему я рада

              лидер должен объединять, а не раскалывать..Кто таким вам кажется или как черт из табакерки появится ..Не дай бог Израитель ,он открывает памятники и вешает награды ,Димона задвинули.Партийцы оскандалились и их заткнули..Вот это игра КГБиста ,не угадаешь.Что дальше в России-Развитие и Индустриализация с Цифровизацией -мишустик слишком тяжелый …Остается военный ,но не Пригожин и не приведи господи Кадырка хитрожопый ,хотя и связь со всеми мусликами ..Китай с Англией были бы за АГЛ ,но мы хорошо не вместе..Бог подскажет…

              1
              1
          • 16294 15170
            KTSibiryak только что

              А 300 ли?

          • 887 551
            Sibiryak 26 мин. назад

              а зачем западным кентам путина, путина свергать?

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