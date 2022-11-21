Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка. Кроме того, ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новодаровка. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей.



◽️ На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.



◽️ На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской народной республики. Огнем артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян. Уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Камышеваха и Преображенка Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах.



В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.



В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Покровское, Макеевка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области.

◽️ Кроме того, перехвачены 11 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области и Новотроицкое Донецкой Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники.