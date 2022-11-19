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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (19.11.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области.

В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах.

◽️ В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/21870
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