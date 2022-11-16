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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.11.2022 г.)

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◽️ 15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута.

Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены.

❗️ Хотим подчеркнуть, – высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

◽️ Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

◽️ Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.

❗️ Также хотим особо подчеркнуть, – в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины – ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось.

◽️ Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны.


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.

◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп ВСУ атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Коломыйчиха Луганской Народной Республики. В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.

◽️ На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 160-ти украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.

◽️ На Южно-Донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.

За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Садовое, Тягинка, Змиевка Херсонской области, Кирово Донецкой Народной Республики, а также 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185-ти районах.

В районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777, производства США.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Мыловое Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка «Акация», и в районе населенного пункта Артемовка Луганской Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

✈️ Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Райское Херсонской области, Петровское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики.

◽️ Кроме того, перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2514 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6644 танка и других боевых бронированных машин, 892 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3587 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7240 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/21790
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