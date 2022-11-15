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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (15.11.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ 14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, двадцать семь боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777, производства США, более 25-ти автомобилей различного назначения и двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов.

◽️ Российские войска продолжают наступательные действия.

◽️ На Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской Народной Республики.
В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой Народной Республики, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178-ми районах. В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск Херсонской области, Новокраснянка, Краснореченское Луганской Народной Республики и Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7227 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/21764
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