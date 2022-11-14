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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (14.11.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Ккземовка Луганской народной республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов.

◽️ На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики.
Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

В районах населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В районе города Харьков уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.

◽️ В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Евгеновка Донецкой Народной Республики и Бурчак Запорожской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Меловатка Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/21736
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