

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.



На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.



На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.

◽️ Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.



На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу. Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.



◽️ В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.



На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах.



В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777, производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.



Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской Народной Республики, Благовещенка и Павловка Донецкой Народной Республики.

◽️ Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов «HIMARS» в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также три реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.