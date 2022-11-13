Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (13.11.2022 г.)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.
На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.
◽️ Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу. Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.
◽️ В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах.
В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
В районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777, производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской Народной Республики, Благовещенка и Павловка Донецкой Народной Республики.
◽️ Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов «HIMARS» в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также три реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
Юстас Алексу, информация к размышлению :
Штаты продлили до 15 мая 2023 года разрешение на операции, связанные с энергетикой, для российских банков, попавших под американские санкции
«Все операции, запрещенные указом президента 14024, с участием одной или нескольких из следующих организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 15 мая 2023 года», – говорится в лицензии, опубликованной Минфином США
Среди юрлиц, которым разрешены такие сделки – Внешэкономбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.
Уточняется, что под операциями, «относящимися к энергетике», подразумевается
«добыча, производство, очистка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка углеводородов, включая сырую нефть, промысловый конденсат, требующую дальнейшей переработки нефть, газовый конденсат, нефтепродукты, природный газ или другие продукты, из которых получается энергия, такие как уголь, древесина или сельскохозяйственные продукты, используемые для производства биотоплива, или уран в любой форме, а также разработка, производство, выработка, передача или обмен электроэнергией любым способом, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии»
Байден обьявил о 5месячном перерыве в активности военной на украине ,…понравилось чем закончилось -Одесса с Николаевым то его пока..