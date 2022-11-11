

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр

◽️ Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра.

◽️ Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.



◽️ Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено.

Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.



◽️ Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра.

По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня «HIMARS».

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.

◽️ За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров.



Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр.

Барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем реактивных систем залпового огня за сутки уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника.

Кроме того, на минных заграждениях подорвалось более двадцати украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.



◽️ На Купянском направлении три ротные тактические группы ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции.

Уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей.



◽️ На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики.

Потери противника составили до девяноста украинских военнослужащих и наемников убитыми и ранеными, одна боевая бронированная машину.



◽️ На Южно-Донецком направлении пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики.

Артиллерией и армейской авиацией уничтожено более 65-ти украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Новая Каменка, Правдино Херсонской области, Новопетровка, Терновые Поды Николаевской области, Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Бахмутское, Клещеевка, и Новосёлка Донецкой Народной Республики, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах.



В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.



В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц «Акация».



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Мировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Краснореченское, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Макаровка, Никольское и Кирилловка Донецкой Народной Республики.



Кроме того, уничтожены в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка Херсонской области, а также пять американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Ирмино Луганской Народной Республики, Енакиево Донецкой Народной Республики, Корсунка и Новая Каховка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники.

