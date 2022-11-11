Олег Киселев. Сражение в «Долине смерти». Часть 1. Финская армия в северо-восточном Приладожье
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Сражение в «Долине смерти». Часть 1. Финская армия в северо-восточном Приладожье.
Мы начинаем новый цикл лекций Олега Николаевича Киселева о советско-финляндской войне 1939-40 годов. На сей раз речь пойдет о кровопролитных боях в северо-восточном Приладожье, в ходе которых в окружение попали основные силы советского 56-го стрелкового корпуса 8-й армии, в том печально знаменитые 18-я Краснознаменная Ярославская стрелковая дивизия и 34-я легкая танковая бригада. Из-за больших потерь, понесенных обеими сторонами, эти места в свое время получили неофициальное название «Долина смерти». В цикле на основе большого массива как опубликованных, так и ранее неизвестных архивных документов, работ российских и иностранных исследователей будут подробно рассмотрены как непосредственно ход боевых действий на оперативно-тактическом уровне, так и вопросы обеспечения войск, планирования и подготовки, потери сторон, вопросы взаимодействия различных органов управления и родов войск, действия по снабжению блокированных гарнизонов, в том числе и с воздуха, усилия советского командования по деблокаде окруженных и целый ряд других вопросов, так или иначе оказывавших прямое влияние на ход сражения.
В первой части будут рассмотрены следующие вопросы:
- Первый опыт советско-финляндского противостояния в восточном Приладожье в 1919 году;
- Истоки и развитие тактики финской армии в северо-восточном Приладожье;
- Роль театра военных действий в планах финского командования на случай войны с СССР на разных этапах;
- Развертывание и состав финской группировки в северо-восточном Приладожье осенью 1939 года, сильные и слабые стороны финских войск на ТВД;
- Строительство обороны и непосредственное планирование боевых действий финским командованием перед началом войны;
- Данные финской разведки о силах и планах Красной Армии в северо-восточном Приладожье и их влияние на выбор финским командованием стратегии и тактики на ТВД.
Предыдущие ролики.
О роли командира, горных стрелках и боевом дебюте Маргелова:
https://youtu.be/iDeFPLmw0ao
Сражение за Суомуссалми:
https://youtu.be/kplRpx4raow
Сражение на дороге Раате:
https://youtu.be/KUdoR9ipbtU
О причине первых успехов финской армии в 1939 году:
https://youtu.be/5HsfmuXS1i0
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