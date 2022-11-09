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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.11.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.

◽️ Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики. Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили.

◽️ Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе.

В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня «HIMARS», «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское Херсонской области и Добролюбовка Харьковской области.

◽️ Кроме того, перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, Краснореченское и Стаханов Луганской Народной Республики, два реактивных снаряда «Ольха» в районе населенного пункта Корсунка, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/21624
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25 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18917 9801
    BlackCat час назад

      В связи с отводом войск ожидается массовая информационно-психологическая атака на медийное пространство России.
      Ожидается попытка консолидации всех псевдопатриотов России, включая доступные медийные ресурсы с целью раскрутить недовольство граждан действиями командования СВО.
      Ожидаются попытки диверсий на сопредельных территориях, цель диверсий – накрутка волны недовольства внутри России с дискредитацией текущей власти.

      • 828 524
        SibiryakBlackCat час назад

          вот же гады укры окупанты, захватчики, всё наступают и наступают, мыслю надо ышо мобилизовать тысч 500, как мыслишь?

          • 18917 9801
            BlackCatSibiryak час назад

              Позже узнаете.
              Читайте новости и не живите одним днем.

            • 24359 22685
              жора шаповSibiryak час назад

                Есть такое слово “деморализация”. Это покруче 1 млн. набрать. Но стаду щас вон маринки кошерные уже кинулись объяснять, что так нада. Это другое (Куев, Харьков,Сумы, Чернигов) и зима скоро. А кровь пролита и льётся.

                • 828 524
                  Sibiryakжора шапов час назад

                    похоже становится всё хуже и хуже для рф

                    • 24359 22685
                      жора шаповSibiryak час назад

                        Шойгу согласился с доводами Суровикина про ОБОРОНУ. По р. Днепр. Интересно , а где красные линии с денацификацией и демилитаризацией ? Уничтожение оставшейся инфраструктуры 404 с населением при обороне похоже на геноцид. Где объясняльщики ?

                      • 26661 22431
                        маринажора шапов 51 мин. назад

                          еще бильше давай окрывайся хренов хохлик ,давай -маловато -а чем ты не доволен зрада же у Зели-сегодня Киев танчит?правда в темноте ,но костры ведические зажжете …Вы никому не нужны и не интересны-предателям Рим не платит-Венгрия голосует проти выделения Ес 18 млрд. Батя картопли даст ,но по большой цене,он к Зеле ,как к “сыну относится”..Теперь он в Инндонезию победителем отправится и Байден похвалит ,исполнил приказ -уложил 12 тысяч только за октябрь народу в боях..За что воюете жорики ?7 ну обьясни хоть раз? все равно ведь раскрылся ..

                        • 24359 22685
                          жора шаповмарина 46 мин. назад

                            А смысл Вам, кошерной со склерозом и слепотой с глухотой, в 1000 раз объяснять ? Вы же крови и смертей хотите любых – военов, стариков, женщин, детей с обеих сторон. Не Ваших. Читайте мои комменты в профиле. Там всё сказано.

                          • 24359 22685
                            жора шаповSibiryak 52 мин. назад

                              Город Херсон почти весь на Правобережье. Это значит , что он перестанет существовать . Мариуполь покажется цветочками. Херсон на сегодня – город РФ или где ? Кто скажет ?

                          • 26661 22431
                            маринажора шапов час назад

                              ну шо жорикус ,рыльце то свинячье показываешь -наводишь на нужные мысли лохократ -да?? А вот шустрый Хохол заранее сдриснул или в партизаны пошел с родней -на заработки? -опередил тебя?Как там с отрядом жориковв тылу москалей ? не предлагали?? Или только бла,бла про Бога,русских?КТ за высоким забором ЕС -не поможет…

                        • 26661 22431
                          маринаBlackCat час назад

                            проси извинения плут либерманский -Херсон оставили и Стремоусов погиб,тоже не хотел этого и отвергал…Но я не сужу Суровикина -кто мы такие на диване -зима рассудит..но ты болтун полностью ,как блогер обесценил себя уже трижды ..

                            • 18917 9801
                              BlackCatмарина час назад

                                Напоминаю Вам о том, что ещё ранней осенью я писал о том, что необходимы тактические маневры для стабилизации ситуации по направлениям.
                                Потом перечитайте мой пост о рисках для Херсона и потребности принудительно эвакуировать людей из опасной зоны по необходимости.
                                Ну и, наконец, перечитайте мой пост о том, что там воюют люди, а не оловянные солдатики, и их жизнь важнее псевдоуспехов для галочки и медийной сферы.

                                Отвод закономерен, впрочем признаюсь, что ожидал его позже. И не я один думаю ;)

                                • 828 524
                                  SibiryakBlackCat час назад

                                    кстати, маринка странная женщина, уж шибко не любит толстых женщин, что то в этом есть?

                                  • 26661 22431
                                    маринаBlackCat час назад

                                      BlackCat → марина сегодня в 09:51 к посту Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (08.11.2022 г.)
                                      Кто Вам сказал что его сдают?
                                      Мирных вывозят, да, но солдаты на передовой как были, так и остаются.
                                      Итого — чья скрипка играет вашими постами?
                                      п.с. скрипачи обычно либерманские -захватили эту и вернее и эту область ..так кто кого играет -ви с жориками оказались в одной лодке..

                                      • 18917 9801
                                        BlackCatмарина час назад

                                          Перечитайте пожалуйста новости о отводе, после этого ещё раз напишите в ответ, но уже как есть, а не ваши эмоциональные домыслы.

                                        • 26661 22431
                                          маринаBlackCat 22 мин. назад

                                            я хорошо помню -твоё;”немедленно взять Львов ,ни шагу назад ” не стыдно за переобувание на бегу? -жорик всегда хитро на нейтралке сидел ,пока не проговорился и как ловко людей пытался сгруппировать на ненависти типа к гельмитах (трус даже не называл их бенями),а сам их на русских выводил..

                                          • 24359 22685
                                            жора шаповмарина 10 мин. назад

                                              Да не получится у Вас Ваше хобби по стравливанию. Лучше выдайте что нибудь кошерное на это :
                                              1.Политический проигрыш (очередной) власти .
                                              – Путин не едет в Индонезию
                                              – разное население 404 всё больше деморализуется, как и армия РФ
                                              – удар по самолюбию Кадырова. и пр и пр.
                                              2. Тактический проигрыш :
                                              – высвобождение войск ведёт к такому же высвобождению
                                              войск ВСУ от Одессы до Николаева-Херсона
                                              – уменьшается расстояние до Крыма.
                                              – Приднестровье под вопросом..
                                              3. Стратегический проигрыш :
                                              – ЕС и США найдут способ без Венгрии выдать бабло 18
                                              млрд.
                                              – власть РФ идёт в струе желалок сильных мира сего на крови своих граждан.

                                              Вывод : один Хозяин на два подвида одного вида.
                                              Дальнейшие события будут непредсказуемые.

                                            • 24359 22685
                                              жора шаповмарина только что

                                                Не трогайте 40-летних. У них принято , что курицу яйца учат. Такое время , пустоголовое, у них.

                                          • 828 524
                                            Sibiryakмарина час назад

                                              Маринка, мож тебе создать бабский батальон и показать как надо воевать?

                                        • 18917 9801
                                          BlackCat час назад

                                            Пригожин про отвод войск с правого берега Днепра.

                                            «Решение об отводе войск с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизни солдат. Вывод войск с минимальными потерями – достижение Суровикина, которое не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца, который поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы»

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