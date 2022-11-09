

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.



На Красно-Лиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.

◽️ Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики. Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.



На Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.



На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили.

◽️ Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе.



В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня «HIMARS», «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское Херсонской области и Добролюбовка Харьковской области.



◽️ Кроме того, перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, Краснореченское и Стаханов Луганской Народной Республики, два реактивных снаряда «Ольха» в районе населенного пункта Корсунка, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники.