Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.11.2022 г.)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.
◽️ Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики. Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили.
◽️ Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе.
В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня «HIMARS», «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское Херсонской области и Добролюбовка Харьковской области.
◽️ Кроме того, перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, Краснореченское и Стаханов Луганской Народной Республики, два реактивных снаряда «Ольха» в районе населенного пункта Корсунка, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники.
В связи с отводом войск ожидается массовая информационно-психологическая атака на медийное пространство России.
Ожидается попытка консолидации всех псевдопатриотов России, включая доступные медийные ресурсы с целью раскрутить недовольство граждан действиями командования СВО.
Ожидаются попытки диверсий на сопредельных территориях, цель диверсий – накрутка волны недовольства внутри России с дискредитацией текущей власти.
вот же гады укры окупанты, захватчики, всё наступают и наступают, мыслю надо ышо мобилизовать тысч 500, как мыслишь?
Позже узнаете.
Читайте новости и не живите одним днем.
понял, надо жить светлым будущим как при совке или по путину будущим раем, в рай то желаешь? могу помочь
Помогите себе.
Тем, что начнёте думать.
Это полезно, как минимум, как инстинкт самосохранения.
а что думать, скоро команда путина усех россиян отправит в рай
Думайте о том, как Вы думаете.
Полезно.
Есть такое слово “деморализация”. Это покруче 1 млн. набрать. Но стаду щас вон маринки кошерные уже кинулись объяснять, что так нада. Это другое (Куев, Харьков,Сумы, Чернигов) и зима скоро. А кровь пролита и льётся.
похоже становится всё хуже и хуже для рф
Шойгу согласился с доводами Суровикина про ОБОРОНУ. По р. Днепр. Интересно , а где красные линии с денацификацией и демилитаризацией ? Уничтожение оставшейся инфраструктуры 404 с населением при обороне похоже на геноцид. Где объясняльщики ?
еще бильше давай окрывайся хренов хохлик ,давай -маловато -а чем ты не доволен зрада же у Зели-сегодня Киев танчит?правда в темноте ,но костры ведические зажжете …Вы никому не нужны и не интересны-предателям Рим не платит-Венгрия голосует проти выделения Ес 18 млрд. Батя картопли даст ,но по большой цене,он к Зеле ,как к “сыну относится”..Теперь он в Инндонезию победителем отправится и Байден похвалит ,исполнил приказ -уложил 12 тысяч только за октябрь народу в боях..За что воюете жорики ?7 ну обьясни хоть раз? все равно ведь раскрылся ..
А смысл Вам, кошерной со склерозом и слепотой с глухотой, в 1000 раз объяснять ? Вы же крови и смертей хотите любых – военов, стариков, женщин, детей с обеих сторон. Не Ваших. Читайте мои комменты в профиле. Там всё сказано.
Город Херсон почти весь на Правобережье. Это значит , что он перестанет существовать . Мариуполь покажется цветочками. Херсон на сегодня – город РФ или где ? Кто скажет ?
ну шо жорикус ,рыльце то свинячье показываешь -наводишь на нужные мысли лохократ -да?? А вот шустрый Хохол заранее сдриснул или в партизаны пошел с родней -на заработки? -опередил тебя?Как там с отрядом жориковв тылу москалей ? не предлагали?? Или только бла,бла про Бога,русских?КТ за высоким забором ЕС -не поможет…
Вы уже давно бредите кровопролитием.
проси извинения плут либерманский -Херсон оставили и Стремоусов погиб,тоже не хотел этого и отвергал…Но я не сужу Суровикина -кто мы такие на диване -зима рассудит..но ты болтун полностью ,как блогер обесценил себя уже трижды ..
Напоминаю Вам о том, что ещё ранней осенью я писал о том, что необходимы тактические маневры для стабилизации ситуации по направлениям.
Потом перечитайте мой пост о рисках для Херсона и потребности принудительно эвакуировать людей из опасной зоны по необходимости.
Ну и, наконец, перечитайте мой пост о том, что там воюют люди, а не оловянные солдатики, и их жизнь важнее псевдоуспехов для галочки и медийной сферы.
…
Отвод закономерен, впрочем признаюсь, что ожидал его позже. И не я один думаю ;)
кстати, маринка странная женщина, уж шибко не любит толстых женщин, что то в этом есть?
BlackCat → марина сегодня в 09:51 к посту Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (08.11.2022 г.)
Кто Вам сказал что его сдают?
Мирных вывозят, да, но солдаты на передовой как были, так и остаются.
Итого — чья скрипка играет вашими постами?
п.с. скрипачи обычно либерманские -захватили эту и вернее и эту область ..так кто кого играет -ви с жориками оказались в одной лодке..
Перечитайте пожалуйста новости о отводе, после этого ещё раз напишите в ответ, но уже как есть, а не ваши эмоциональные домыслы.
я хорошо помню -твоё;”немедленно взять Львов ,ни шагу назад ” не стыдно за переобувание на бегу? -жорик всегда хитро на нейтралке сидел ,пока не проговорился и как ловко людей пытался сгруппировать на ненависти типа к гельмитах (трус даже не называл их бенями),а сам их на русских выводил..
Да не получится у Вас Ваше хобби по стравливанию. Лучше выдайте что нибудь кошерное на это :
1.Политический проигрыш (очередной) власти .
– Путин не едет в Индонезию
– разное население 404 всё больше деморализуется, как и армия РФ
– удар по самолюбию Кадырова. и пр и пр.
2. Тактический проигрыш :
– высвобождение войск ведёт к такому же высвобождению
войск ВСУ от Одессы до Николаева-Херсона
– уменьшается расстояние до Крыма.
– Приднестровье под вопросом..
3. Стратегический проигрыш :
– ЕС и США найдут способ без Венгрии выдать бабло 18
млрд.
– власть РФ идёт в струе желалок сильных мира сего на крови своих граждан.
Вывод : один Хозяин на два подвида одного вида.
Дальнейшие события будут непредсказуемые.
Не трогайте 40-летних. У них принято , что курицу яйца учат. Такое время , пустоголовое, у них.
Маринка, мож тебе создать бабский батальон и показать как надо воевать?
Пригожин про отвод войск с правого берега Днепра.
«Решение об отводе войск с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизни солдат. Вывод войск с минимальными потерями – достижение Суровикина, которое не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца, который поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы»