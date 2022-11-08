

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.



Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для перехода в атаку в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

◽️ Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Ударами российской армейской авиации и огнем артиллерийских подразделений уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.



◽️ На Южно-Донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа.



◽️ На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями за сутки пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман, Терны Донецкой Народной Республики, Кругляковка, Чернещина Харьковской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192-х районах.



Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Кущовое Запорожской области, Невское Луганской Народной Республики, Высокополье Херсонской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Лычково Днепропетровской области.

В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Висунск Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США.



◽️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Донецкой Народной Республики, Червоное и Беляевка Херсонской области.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.



◽️ Кроме того, за сутки уничтожены в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Глотовка Луганской Народной Республики, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Лоцкино Николаевской области, Качкаровка и Степовое Херсонской области.

◽️ Также, перехвачены 17 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Грузско-Ломовка Донецкой Народной Республики, Антоновка, Чернобаевка, Крынки и Масловка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 171 вертолет, 2465 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6448 танков и других боевых бронированных машин, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7127 единиц специальной военной автомобильной техники.