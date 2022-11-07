

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской народной республики.Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено.

В ходе боевых действий уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.



◽️ На Красно-Лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены.

В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти раненными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.



◽️ На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции.

Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186-ти районах.



Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново Николаевской области.

В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Также уничтожены в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Егоровка, Евгеновка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики.



Кроме того, за сутки перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Отрадокаменка, Корсунка Херсонской области, Старогнатовка, Грузско-Ломовка Донецкой Народной Республики и города Донецк.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 170 вертолетов, 2458 беспилотных летательных аппаратов, 387 зенитных ракетных комплексов, 6421 танк и другие боевые бронированные машины, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7109 единиц специальной военной автомобильной техники.



⚠️ Киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

◽️ В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции.

◽️ Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области.

Ответным огнём российской артиллерии батарея противника подавлена.

◽️ Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.