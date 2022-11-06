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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.11.2022 г.)

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 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. По ним наносится огневое поражение.

 Кроме того, противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области. В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся подразделениям ВСУ, атака была сорвана. За сутки на данном направлении уничтожено до двухсот украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов.
 
 На Красно-Лиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей.

 Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе около сорока наёмников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.

 На Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США.
 
 На Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах.
 
 В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня «HIMARS», 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины.
 
 Истребительной авиацией ВКС России над островом Джарылгач Херсонской области сбит один украинский беспилотный летательный аппарат.


 Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Плодовое, Вишневое, Львово, Першотравневое, Ищенка, Брускинское, Новая Каховка Херсонской области, Снигиревка Николаевской области, Никольское, Волноваха, Любовка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

 Перехвачены в воздухе восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и города Донецк, два реактивных снаряда «Ольха» в районе населенного пункта Антоновки Херсонской области, а также одна американская противорадиолокационная ракета «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У».
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники.

***

 Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

 В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов.

 Обстрел вёлся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области.

 В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ.

 Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.

Источник: https://t.me/mod_russia/21545
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18908 9796
    BlackCat час назад

      UA-IX – “Украинская сеть обмена трафиком” – это точка обмена украинским трафиком, а точнее 2 точки, которые также входят в UKR-IX. Расположены они в Киеве, ул. Леонтовича, 9 (“Ua-ix/L9″ – техническая площадка компании “Диджитал Дженерейшн” и “Ua-ix/L9″ техническая площадка компании “Технологические системы”).

      Один из основных дата центров Киева, связывающий провайдеров со всей Украины.

    • 26611 22381
      марина 59 мин. назад

        США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

        Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
        П.С. Вот и думаю теперь ,права ли я ,сказав жорику -что, они хохлики, и украина дешевые прости..ки -а может дорогие с такой -то почасовой?? Но все равно мировую славянку/простит..ку – Польшу вряд ли кто по оплате обгонит..Тут без ошибки..Тогда наши змагары и Светки просто дешевки ,ей даже вчерась пришлось где -то там вякнуть ,что нужно бомбить Беларусь -и печеньки что ли перестали давать..

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