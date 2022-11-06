Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.11.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. По ним наносится огневое поражение.
Кроме того, противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области. В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся подразделениям ВСУ, атака была сорвана. За сутки на данном направлении уничтожено до двухсот украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов.
На Красно-Лиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей.
Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе около сорока наёмников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.
На Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах.
В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня «HIMARS», 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины.
Истребительной авиацией ВКС России над островом Джарылгач Херсонской области сбит один украинский беспилотный летательный аппарат.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Плодовое, Вишневое, Львово, Першотравневое, Ищенка, Брускинское, Новая Каховка Херсонской области, Снигиревка Николаевской области, Никольское, Волноваха, Любовка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.
Перехвачены в воздухе восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и города Донецк, два реактивных снаряда «Ольха» в районе населенного пункта Антоновки Херсонской области, а также одна американская противорадиолокационная ракета «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов.
Обстрел вёлся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области.
В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ.
Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.
UA-IX – “Украинская сеть обмена трафиком” – это точка обмена украинским трафиком, а точнее 2 точки, которые также входят в UKR-IX. Расположены они в Киеве, ул. Леонтовича, 9 (“Ua-ix/L9″ – техническая площадка компании “Диджитал Дженерейшн” и “Ua-ix/L9″ техническая площадка компании “Технологические системы”).
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Один из основных дата центров Киева, связывающий провайдеров со всей Украины.
США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
П.С. Вот и думаю теперь ,права ли я ,сказав жорику -что, они хохлики, и украина дешевые прости..ки -а может дорогие с такой -то почасовой?? Но все равно мировую славянку/простит..ку – Польшу вряд ли кто по оплате обгонит..Тут без ошибки..Тогда наши змагары и Светки просто дешевки ,ей даже вчерась пришлось где -то там вякнуть ,что нужно бомбить Беларусь -и печеньки что ли перестали давать..